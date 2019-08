Polizeirapport

Blaulicht

Polizeimeldung: Lernfahrerin kracht in Baar in Ampel – Vater sass daneben



Lernfahrerin (19) kracht in Baarer Ampel – ihr Vater sass daneben

Bild: kapo ZG

Mit ihrem 53-jährigen Vater an der Seite hat eine 19-jährige Lernfahrerin am Mittwochabend in Baar ihr Auto zu Schrott gefahren. Beim Abbiegen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als die junge Frau von der Bahnhofstrasse rechts in die Dorfstrasse einbiegen wollte, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie geriet auf das Trottoir, prallte in einen Betonpoller und in die Lichtsignalanlage. Der Lernfahrausweis wurde ihr abgenommen. (sda)