Polizeirapport

Blaulicht

Velofahrerin bei Kollision mit Auto in Reinach BL verletzt



Velofahrerin bei Kollision mit Auto in Reinach BL verletzt

Beim Einbiegen von der Langenhagstrasse in die Baselstrasse in Reinach BL hat eine 76-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 17 Uhr eine von rechts kommende Radfahrerin übersehen.

Es kam zu einer Frontalkollision, bei der sich die 41-jährige Velofahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde ins Spital eingewiesen, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. (sda)