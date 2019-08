Polizeirapport

Vier Velofahrer bei Unfällen im Kanton Graubünden verletzt

Am Montag sind in Davos und Preda insgesamt drei Velofahrer gestürzt. In Landquart kollidierte ein Auto mit einer E-Bikerin. Zwei Frauen wurden mit Ambulanzen und zwei Männer mit der Rega in Spitäler gebracht.

Eine 57-jährige Frau fuhr am Montag gegen 13.45 Uhr in Davos mit ihrem Fahrrad über die Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof Davos Platz. In einer Linkskurve am Ende der Bahnhofstrasse kam sie aus noch nicht geklärten Gründen zu Fall. Dabei zog sie sich am ungeschützten Kopf mittelschwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

Kurz vor 15.30 Uhr stürzte ein 83-jähriger Mann auf der Sertigstrasse in Davos mit seinem E-Bike vor einer Rechtskurve. Dabei zog sich der Lenker mittelschwere Verletzungen im Brustbereich zu. Mit einer Ambulanz wurde er zuerst ins Spital Davos gefahren und anschliessend mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr kurz vor 18 Uhr in Landquart von der A28 her in den Kreisel Waldau ein. Dabei kollidierte sie mit einer im Kreisel fahrenden E-Bikerin. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich am ungeschützten Kopf.

Kurz nach 19.30 Uhr stürzte ein 47-jähriger Velofahrer in einer Linkskurve auf der Talfahrt vom Albulapass nach Preda. Der Mann wurde bei dem Sturz mittelschwer an der Schulter verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursachen ab. (sda)