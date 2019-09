Polizeirapport

Romandie

Mann stirbt bei Fahrzeugbrand im Kanton Freiburg



Auf dem Parkplatz eines Gewerbezentrums in Matran FR ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, entdeckte sie im Innern einen toten Mann.

Wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte, hat sie Ermittlungen zu den Umständen des Brands aufgenommen. Das Opfer, ein 62-jähriger Mann aus der Region, sass am Steuer des Autos. (sda)