Schaffhausen: Mädchen rennen vor Exhibitionist davon



Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag in der Stadt Schaffhausen exhibitionistische Handlungen vor zwei Mädchen vorgenommen. Nun sucht ihn die Polizei, wie diese am Dienstag mitteilte.

Ein siebenjähriges und ein zehnjähriges Mädchen sassen um 15.45 Uhr auf einer Parkbank vor einem Mehrfamilienhaus an der Neutalstrasse, als der unbekannte Mann von der Stüdliackerstrasse her um die Hausecke der Liegenschaft kam.

Wie die Schaffhauser Polizei mitteilte, lief der Mann zu den Briefkästen beim bedachten Hauseingang und blickte zu den beiden Mädchen. In der Folge öffnete er seine Hose und nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor. Die beiden Mädchen rannten davon. (aeg/sda)