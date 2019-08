Polizeirapport

St Gallen

Polizeimeldung: Auto rammt Linienbus in Balgach SG



Am Steuer eingeschlafen: Auto rammt Linienbus in Balgach SG

Bild: Kapo SG

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Balgach während der Fahrt am Steuer eingeschlafen. Er kam mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und rammte einen korrekt entgegenkommenden Linienbus der RTB Rheintal Bus.

Die Chauffeuse des Busses bremste voll und versuchte auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Eine Buspassagierin begab sich nach dem Unfall zur Kontrolle ins Spital.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An seinem Auto, das mit dem Kotflügel in den Bus prallte und an dessen Seite entlang schrammte, entstand Totalschaden. Der Bus musste in die Werkstatt abgeschleppt werden. (sda)