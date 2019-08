Polizeirapport

Mann stürzt von Leiter und verletzt sich erheblich

Rund 4,5 Meter in die Tiefe gestürzt ist ein 44-jähriger Mann am Mittwoch bei Arbeiten auf einem Flachdach in Amsteg UR. Er wollte eine Aluminiumleiter hinabsteigen und rutschte auf einer Leitersprosse aus. Beim Sturz verletzte er sich erheblich.

Der Rettungsdienst Uri brachte den Verunfallten ins Kantonsspital. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalles wird durch die Kantonspolizei Uri abgeklärt, wie diese am Donnerstag mitteilte. (sda)