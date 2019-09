Polizeirapport

Uri - Schwyz - Unterwalden

Töfffahrer stürzt am Klausenpass über Stützmauer – schwer verletzt



Bild: Kapo UR

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Klausenpassstrasse in Unterschächen UR zwei Meter über eine Stützmauer gestürzt. Er verletzte sich schwer und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Der Töfffahrer fuhr bergwärts, als er im Bereich Halten auf der linken Strassenseite mit einem Eisenzaun kollidierte, wie die Urner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stürzte er über die Stützmauer.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Laut Polizei entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. (sda)