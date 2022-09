Polizeirapport

Junger Mann bei Streit im Kreis 4 mit Stichwaffe verletzt

Ein 21-jähriger Eritreer ist am frühen Samstagmorgen im Kreis 4 in Zürich nach einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Eine mutmasslich am Streit beteiligte Person, ein 27-jähriger Eritreer, wurde festgenommen.

Kurz nach 01.30 Uhr kam es laut Polizeiangaben an der Langstrasse im Zürcher Kreis 4, unmittelbar bei der Piazza Cella, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein junger Eritreer mit einer Stichwaffe verletzt.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Zürich, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.. (sda)