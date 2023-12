bild: sky switzerland

Promotion

Nervenkitzel pur: 5 Gründe, warum «The Walking Dead: Daryl Dixon» das beste Spin-off ist.

Der Zombie-Wahn geht weiter, und diesmal steht der Lieblingscharakter Daryl Dixon im Mittelpunkt! Nach dem packenden Finale von «The Walking Dead» im Jahr 2022 können Fans nun das neuste fesselnde Spin-Off exklusiv auf Sky Show erleben: «The Walking Dead: Daryl Dixon». Diese Serie hat bereits in den USA auf AMC+ alle Rekorde gebrochen und ist jetzt auch in der Schweiz verfügbar.

Von packenden Charakteren bis hin zu atemberaubende Kulissen bietet die Serie eine einzigartige Mischung aus Überlebenskunst, Freundschaft und unerwarteten Wendungen. Das mit Spannung erwartete Spin-off verspricht ein episches Serienabenteuer und hier sind fünf Gründe, warum «The Walking Dead: Daryl Dixon» unbedingt auf die Watchlist gehört.

bild: sky switzerland

Daryl Dixon im Rampenlicht

Der Lieblingscharakter aus der Originalserie, gespielt von Norman Reedus, nimmt eine zentrale Rolle in diesem Spin-Off ein. Seine fesselnde Reise führt durch ein zerstörtes, aber widerstandsfähiges Frankreich. Daryl strandet in Frankreich und kämpft darum, herauszufinden, wie er dort gelandet ist. Die Serie verfolgt seine Reise durch das zerrüttete Land, während er einen Weg nach Hause sucht. Doch die Verbindungen, die er dabei knüpft, machen seine Mission komplizierter.

US-Rekordserie

«The Walking Dead: Daryl Dixon» hat in den USA sämtliche Zuschauerrekorde gebrochen. Die Serie wird als das herausragendste Spin-Off der «The Walking Dead»-Reihe gefeiert und verspricht ein episches Abenteuer.

Starbesetzung

Neben Norman Reedus als Daryl Dixon gehören auch Clémence Poésy und Adam Nagaitis zur hochkarätigen Besetzung. Die Serie wird von renommierten Produzenten wie Scott M. Gimple, Showrunner David Zabel, Norman Reedus selbst, Greg Nicotero, Angela Kang und Daniel Percival produziert.

Nicht nur für Hardcore-Fans

Auch ohne Kenntnis der ursprünglichen «The Walking Dead»-Serie ist das Spin-Off ein absolutes Highlight für diesen Winter. «The Walking Dead: Daryl Dixon» erzählt seine eigene fesselnde Geschichte und bietet packende Unterhaltung.

Bereits geplante zweite Staffel

Fans dürfen sich auf mehr freuen, denn eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Diesmal begibt sich Carol (gespielt von Melissa McBride) auf die Suche nach ihrem besten Freund.

Sky Show zeigt exklusiv herausragenden Serien sowie die grossen Blockbuster Filme. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen beliebten Serien wie «Game of Thrones», «Chernobyl» und «Succession» gibt es exklusive Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie «And Just Like That…», «The Last Of Us» und «True Detective» zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Show aussergewöhnliche Serien wie «Mayfair Witches» und «Poker Face, Sky Originals aus Deutschland, Italien und Grossbritannien, wie «Das Boot», «Babylon Berlin», «A Discovery of Witches» oder «Gangs of London» sowie ausgewählte Doku-Produktionen wie «Wirecard».