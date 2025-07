Promotion

Stadt, Land, See: 6 Ausflüge für deinen unvergesslichen Sommer

Möchtest du den Sommer voll auskosten und suchst noch nach Inspirationen? Diese sechs Ausflüge bieten dir Geschichten, Kultur und Action in einem Tagesausflug mit dem Zug.

Stadtführung in Thun: Geschichte und traumhafte Kulisse

bild: bls ag

Von schönen Plätzen über kulturelle Perlen bis hin zur nächtlichen Erkundungstour: Bei einer Stadtführung lernst du Thun von seinen überraschenden Seiten kennen. Auf der klassischen Tour flanierst du über Hochtrottoirs, entdeckst das Bälliz und erfährst, wie die Stadt zwischen See und Schloss gewachsen ist. Eine ideale Zeitreise für alle, die mehr wollen als Sightseeing, denn die Geschichte der Stadt reicht bis in die Steinzeit zurück. Plus: Für Geburtstagskinder sind die öffentlichen Führungen kostenlos.

Museums-Hopping in Neuenburg

bild: bls ag

Bummle durch die verwinkelten Gassen der grössten Fussgängerzone der Schweiz und lasse dich vom Schloss oder von der Stiftskirche verzaubern. Neuenburg hat viel zu bieten und ist ein Paradies für Museumfans: Vom Laténium über das Kunstmuseum bis zum Centre Dürrenmatt – hier gibts viel zu entdecken. Ideal für eine inspirierende Tagestour zu Fuss. Packe deine Neugier ein und ziehe los, die Museumslandschaft von Neuenburg wartet! Tipp für Sparfüchse: Am Mittwoch ist in vielen Museen der Eintritt gratis.

Stadtführungen mit Anekdoten in Willisau

bild: bls ag

Charmant, historisch, überraschend: Bei einer Stadtführung durch Willisau blickst du hinter die Kulissen der mittelalterlichen Altstadt. Humorvolle Anekdoten, spannende Fakten und exklusive Einblicke machen den Rundgang besonders. Die Altstadt ist einen Katzensprung vom Bahnhof entfernt und in 10 Minuten zu Fuss erreichbar. Der Detektiv-Trail, der Krimi-Trail oder für Genussmenschen die neue Kafi Luz Tour runden das vielseitige Angebot in der Region Willisau ab

Burgdorf, eine Stadt voller Erlebnisse

bild: bls ag

Eingebettet in malerische Landschaften verbindet Burgdorf Altstadtcharme mit Moderne und Action. Vom Schloss über das Museum Franz Gertsch bis zum alten Schlachthaus, in dem Bernhard Luginbühls Skulpturen ausgestellt sind – hier wartet Vielfalt. Wers aktiv mag, fährt auf dem E-Trotti durch die Umgebung oder spielt sich beim Urban Golf quer durch die Stadt. So vielseitig ist Burgdorf! Die Altstadt erreichst du in zehn Minuten zu Fuss vom Bahnhof – ideal für einen spontanen Tagestrip mit dem Zug.

Ab Spiez mit Kanu oder SUP dem Seeufer entlang

bild: bls ag

Was für ein Spass für Wasserratten! Auf dem Kanuweg Thunersee entdeckst du die Ufer bei Spiez vom Wasser aus. Zum Beispiel im Kanu mit Platz für bis zu vier Personen oder solo auf dem SUP. Wers abwechslungsreich mag, testet die neuen SUP-Angebote: mit dem Bike-SUP in die Pedale treten, zu zweit auf dem Tandem-SUP cruisen oder auf dem Kajak-SUP sitzend paddeln. Feuerstellen und Badeplätze laden unterwegs zur Pause oder einem Schwumm im See ein. Dein Sommer: 99 % Wasserkontakt, 100 % Spass.

Von Museen bis Hörstationen – Kultur pur in Olten

bild: bls ag

Lass deine Seele in der malerischen Altstadt von Olten baumeln und bestaune den 42 Meter hohen Stadtturm, die alte Holzbrücke und die Stadtkirche St. Martin. Hast du Lust auf einen Museumstag? Im Haus der Museen sind das Archäologische Museum Kanton Solothurn, das Historische Museum und das Naturmuseum unter einem Dach. Eine besondere Erlebnisperle ist der Schweizer Schriftstellerweg: Hör dir an über 70 Stationen Kurzgeschichten von Capus, Hohler & Co. an; direkt am Ort des Geschehens mit deinem Handy.