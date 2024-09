Promotion

7 Tipps für mehr Reichtum im Alter

Sorglos in die Zukunft blicken? Das wünschen wir uns alle. Fakt aber ist: Viele Schweizerinnen und Schweizer schöpfen nicht das volle Potenzial ihrer Altersvorsorge aus. Die Gründe dafür sind vielfältig: fehlendes Interesse, mangelndes Verständnis, Angst vor Risiken oder wenig Zeit. Doch das muss nicht länger so sein. Mit bench gibt es jetzt eine einfache Lösung, um deine Altersvorsorge auf das nächste Level zu bringen.

bild: bench

Die Altersvorsorge beschäftigt uns alle. Trotzdem liegt das Geld von Dreiviertel der Bevölkerung auf Sparkonten brach, die kaum Mehrwert bringen. An Aktien trauen sich viele nicht heran – teilweise auch zu Recht: Sie bringen hohe Risiken mit sich und setzen Fachwissen voraus. Konto- oder Wertschriftensparen – mehr bieten Banken im Schweizer Säule 3a-Markt nicht. Falsch! Zu viele Vorurteile halten sich hartnäckig. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine sorgenfreie Zukunft.

Du willst dennoch mehr aus deinem Geld machen – ohne das Risiko von Aktien? Klar! Und so funktionierts: Diese sieben Vorurteile zur Altersvorsorge gelten dank bench nicht mehr.

«Man kann nicht beides haben: Mehr Geld und Sicherheit»

Falsch. Bisher mussten sich Sparerinnen und Sparer entweder mit ungenügenden Wachstumschancen zufriedengeben oder die Risiken von Wertschriftenlösungen akzeptieren. Doch jetzt gibt es bench. Mit besseren Wachstumschancen als bei herkömmlichen 3a-Sparkonten und einer Garantie auf dem eingezahlten Vermögen schliesst bench diese Lücke. bench ist eine neue Kategorie auf dem 3a-Vorsorgemarkt, welche die Vorteile bisheriger Vorsorgelösungen vereint: Renditechancen und Sicherheit.

«Ich muss etwas von Aktien verstehen, um mehr Rendite zu erzielen»

Falsch. Das Angebot von bench richtet sich nebst cleveren Sparer*innen an alle, die sich eben nicht mit Themen wie Vorsorge oder Anlagen befassen möchten oder können. Es sind von Kundenseite keine Entscheidungen bezüglich Anlagestrategie oder -produkte zu treffen. Es muss lediglich das gewünschte Garantielevel gewählt werden. Einfacher geht es nicht.

«Ein 3a-Konto zu eröffnen ist kompliziert»

Falsch. Ein Konto ist in vier Minuten eröffnet – ein Handy und eine ID sind alles, was du dazu brauchst. Ohne Telefonat oder Papierkram. Ein Konto bei bench gibt es gratis und «digital direct» über die Mobile App. Kein Fachjargon, keine Einzahlungsverpflichtung, keine versteckten Gebühren.

«Ab einem gewissen Alter lohnt sich der Wechsel eines 3a-Kontos nicht mehr»

Falsch. Ein Transfer von Geld lohnt sich in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt. Bestehendes 3a-Vermögen lässt sich einfach zu bench transferieren und ist ab diesem Zeitpunkt mit der gewünschten Garantie geschützt. Und bei bench erwartet die Sparerinnen und Sparer eine höhere Renditechance bei gleichzeitiger Garantie auf das einbezahlte Vermögen.

«Ich verdiene (noch) nicht genug, um regelmässig Geld beiseitezulegen»

Falsch. Bei bench entscheiden Kundinnen und Kunden selbst, wann, wieviel und wie oft sie einzahlen möchten. Ein Tipp: Starte moderat – schon kleine Beträge machen einen Unterschied. Am besten fängst Du mit einem monatlichen Dauerauftrag von ein paar hundert Franken an. Erhöhen (und auch wieder reduzieren) kannst du schliesslich jederzeit. Denk auch daran, dass du deine 3a-Einzahlungen bei der kommenden Steuererklärung abziehen kannst. Deine Steuerrechnung wird in der Regel günstiger, du sparst. Und wie bei anderen 3a-Lösungen gibt es auch hier die Möglichkeit, das Geld unter vorbestimmten Voraussetzungen zum Abwicklungswert zu beziehen.

«Ich weiss nicht, wie viel Geld mir bei der Pensionierung wirklich bleibt»

Falsch. Bei bench ist das Geld mit einem Garantiebetrag geschützt. Sparerinnen und Sparer können zwischen drei Garantielevels wählen. Das bedeutet, dass je nach gewähltem Level 80, 90 oder 100 Prozent des einbezahlten Betrags zum Pensionierungszeitpunkt gesichert ist. Kundinnen und Kunden wissen so im Gegensatz zum Wertschriftensparen zu jedem Zeitpunkt, wieviel Geld ihnen zum Pensionierungszeitpunkt zur Verfügung stehen wird. Die Garantie wird von der Glarner Kantonalbank gewährt – einer Vorreiterin im digitalen Finanzmarkt mit Staatsgarantie.

«Darum kann ich mich später noch kümmern»

Das stimmt zwar, jedoch vergibst du mit jedem Tag, an dem du zögerst, wertvolles Wachstumspotenzial. Es ist ganz einfach: Je früher du einzahlst, desto mehr Zeit hat dein Geld, um zu wachsen. Und das Gute an bench ist, dass du auf Alles, was du heute einzahlst, zur Pension eine Garantie bekommst.

bild: bench

Das neue 3a-Konto von bench verwandelt alle Vorurteile gegenüber der Altersvorsorge in gute Gründe, jetzt mit Vorsorgen zu beginnen. Mach den ersten Schritt, lade bench herunter und richte dir kostenlos dein Profil ein. Bis zu deiner ersten Einzahlung kannst du dich gratis in der App umsehen. Für eine bessere Zukunft. Denn die kommt garantiert.

