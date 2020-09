Promotion

3 Funktionen für dein Smartphone, um dir mehr Zeit einzusparen



3 Funktionen für dein Smartphone, um mehr Zeit zu sparen

Mehr Freizeit? Kein Problem! Entdecke jetzt die neuen Einsatzmöglichkeiten von TWINT, mit denen du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst.

Geldbeträge mit dem Smartphone an Freunde senden, bargeldlos an der Kasse bezahlen, ÖV-Tickets buchen, ohne eine Kreditkarte anzugeben: TWINT hat uns das Leben bereits ein bisschen vereinfacht. Nun wird's noch simpler. Wir stellen euch die drei neuen Funktionen vor.

Gutscheine und Guthaben

Du hast viel um die Ohren, solltest aber auf die Schnelle noch ein Geschenk organisieren. Meistens eilst du dann kurz vor Ladenschluss noch in irgendein Geschäft in der Nähe, in der Hoffnung, in den letzten Minuten noch das ideale Geschenk zu finden. Das geht dann meistens in die Hose.

TWINT greift dir beim Organisieren von Geschenken nun unter die Arme. In der App kannst du in TWINT+ mit wenig Aufwand Last-Minute-Gutscheine, beispielsweise von Zalando, H&M oder vom Nintendo eShop, kaufen und direkt per E-Mail versenden. Und sind wir mal ehrlich: mit einem Gutschein können wir tausendmal mehr anfangen als mit einem neuen Deo, das nun wirklich 24 Stunden halten soll.

Guthaben kaufen – ohne die Kreditkarte zu hinterlegen.

Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu den Gutscheinen hast du die Möglichkeit in TWINT+, Guthaben für Gaming- und Streaminganbieter zu kaufen und direkt über die App zu buchen. Dein Vorteil: Du musst bei den Anbietern deine Kreditkarte nicht hinterlegen.

Mehr Infos dazu findest du hier.

Parking

Irgendeinmal wirst du deinen Enkeln erzählen, dass man früher bei der Parkuhr Geld einwerfen musste . Vielleicht magst du dich selbst nicht mehr so gut daran erinnern, seit du mit TWINT an der Parkuhr bezahlst. Ab sofort kannst du dir sogar den Marsch zur Parkuhr sparen.

Ganz bequem buchst du dein Parkticket jetzt bereits im Auto über die App, in TWINT+, ohne einen QR-Code einscannen zu müssen. Und damit es für dich noch einfacher wird, zeigt dir die App nun verschiedene Parkplätze deiner Nähe an.

Erspare dir den Marsch zur Parkuhr.

Und das Beste: Sobald du dein Ticket gebucht und deine Parkdauer eingestellt hast, verschafft dir TWINT den Überblick über deine Parkdauer. Wenn du mal zu viel Zeit einplanst, kannst du den Restbetrag zurückverlangen. Parkieren war noch nie so einfach – und zeitsparend.

Mehr Infos dazu findest du hier.

Spenden

Mit einem Klick etwas Gutes tun – ohne dabei gross Zeit bei der Recherche zu verlieren: Bei der letzten der drei neuen Einsatzmöglichkeiten von TWINT steht dir eine Übersicht von verschiedenen wohltätigen Hilfsorganisationen zur Verfügung. Wenn du in TWINT+ die Spendenorganisationen antippst, siehst du auch eine kurze Beschreibung zu ihrem Engagement. Ob einen oder gleich hundert Franken, wie viel du schlussendlich spenden möchtest, steht dir völlig offen.

Mit wenig Klicks direkt aus der App etwas Gutes tun.

Vergiss aber nicht, eine Spendenbescheinigung per E-Mail zu beantragen. Dafür musst du bei der Abwicklung nur ein Häkchen setzen. Das kommt dir dann bei der Steuererklärung zugute: Den gespendeten Betrag – oder die Beiträge, falls du monatlich etwas einzahlen möchtest – kannst du später bei der Steuererklärung abziehen.

Mehr Infos dazu findest du hier.

