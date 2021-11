Promotion

10 lesenswerte Biografien über verstorbene Musiker*innen

Die Buchhändlerinnen und -händler von Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik bekannte und auch weniger bekannte Biografien über verstorbene Musiker*innen, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1



Alan Posener: «Elvis Presley»

In diesem Buch beschreibt Elvis-Kenner Alan Posener auf schlanken 160 Seiten den Aufstieg aus Armut zu Ruhm und Reichtum bis hin über die Einsamkeit, den Exzess und den Lebensverdruss des «King of Rock 'n' Roll».

Buch 2

Lesley Ann Jones: «John Lennon - Genie und Rebel»

Die renommierte Rockjournalistin Lesley-Ann Jones beleuchtet Lennons Weg vom britischen Vorort in den internationalen Rockolymp ganz neu. Sie sprach mit zahlreichen Freunden und Weggefährten und liefert so eine faszinierende Charakterstudie und ganz neue Perspektiven auf Lennons Leben, Lieben und Sterben. Für alle, die wissen wollen, wer John Lennon wirklich war.



Buch 3



Mitch Winehouse: «Meine Tochter Amy»

In diesem sehr persönlichen und berührenden Buch schildert Vater Mitch Winehouse das bewegte Leben seiner berühmten Tochter, wie er es aus nächster Nähe miterlebt hat - von der unbekümmerten Kindheit über die rasante Karriere bis zu ihrem tragischen Tod im Juli 2011.



Buch 4

Charles Cross: «Der Himmel über Nirvana»

Autor Charles R. Cross führte mehr als 400 Interviews und recherchierte vier Jahre lang in allen zugänglichen Quellen. Auch die Witwe Courtney Love gewährte Cross exklusiven Einblick in die Tagebücher des Verstorbenen. So konnte Cross das überzeugende Porträt eines kreativen Genies schreiben, das seine persönlichen Qualen in musikalische Kunstwerke verwandelte.



Buch 5

Philip Norman: «JIMI - Die Hendrix-Biografie.»

Der Starbiograf Philip Norman spürt dem musikalischen und politischen Wirken des Ausnahmetalents Jimi Hendrix nach und durchleuchtet die verborgenen Facetten dieses kurzen Lebens - er erhielt Zugang zu bisher unveröffentlichten Dokumenten und sprach mit bislang stillen Zeugen aus dem engsten Kreis des Musikers. Ein bewegendes Porträt!



Buch 6

Måns Mosesson: «Tim - Die offizielle Avicii-Biografie»

Tim Bergling war ein musikalisches Ausnahmetalent und prägte mit seinen Melodien eine Ära. Doch zugleich war er ein zurückgezogener und verletzlicher junger Mann, Ein ergreifendes Porträt, das Tims unbändigen Antrieb ebenso beleuchtet, wie die dunkelsten Seiten seines Lebens. Ab 16. November!



Buch 7

Holly George Warren: «Janis Joplin. Nothing Left to Lose - Die Biografie»

Die renommierte Musikhistorikerin Holly George-Warren erzählt die künstlerische Entwicklung und das kompromisslose Leben des Rockstars in all seinen Facetten.Dies ist die grosse, autorisierte Janis-Joplin-Biografie - mit vielen bislang unbekannten Einblicken in die spektakuläre, doch viel zu kurze Karriere der größten Rock-Ikone der 1960er-Jahre.

Buch 8

Horst Bork : «Falco - Die Wahrheit»

Anschaulich und aus nächster Nähe beschreibt sein Manager Horst Bork Höhen und Tiefen der fast 20-jährigen Karriere des Österreichers, der die Menschen polarisierte, immer für einen Skandal gut war und dennoch geheimnisvoll blieb. Er schildert Falcos Affären, seine Drogenexzesse, sein Verhältnis zum Geld und legt die Wahrheit über seinen geheimnisumwobenen Tod offen.

Buch 9

Lesley-Ann Jones: «Freddie Mercury – Die Biografie»

Lesley-Ann Jones war als junge Rockjournalistin einige Jahre mit Queen auf Tour und ist seitdem eng mit der Band befreundet. Für dieses Buch bereiste sie alle wichtigen Stationen in Mercurys Leben und sprach mit seinen Weggefährten. Diese Biografie ergänzt die Mythen um Mercurys Person kenntnisreich und liefert ein intimes Porträt des Mannes, der einst erklärte: »I won't be a rockstar. I will be a legend.«

Buch 10

Mark Bego : «Whitney Houston - Die Biografie»

Autor Mark Bego hat die Karriere der letzten Diva von Anfang an verfolgt. Er erzählt die ganze Geschichte von Whitney Houstons Aufstieg zum Superstar, ihren tiefen Absturz durch falsche Freunde, Alkohol und Medikamente, bis zu ihrem glänzenden Comeback in 2009 und zu ihrem tragischen Tod im Februar 2012 in Beverly Hills.

