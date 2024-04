bild: Swissmilk

Promotion

Ins Glas geschaut: Ist Milch gesund?

Milch und Milchprodukte sind ein wichtiger Teil einer ausgewogenen Ernährung. Warum? Ganz einfach: Sie sind voll mit wertvollen Inhaltsstoffen, die als eingespieltes Team ihr Potenzial entfalten.

In der Schweizer Lebensmittelpyramide, und letztlich auf unserem Teller, haben Milch und Milchprodukte ihren festen Platz. Das hat seinen Grund: Sie liefern uns ein Paket an wertvollen Inhaltsstoffen, und unter den vielen feinen Milchprodukten findet sich für jede Mahlzeit etwas Passendes. Von der Milch im Cappuccino über das Joghurt im Müesli bis zum Sbrinz über der Pasta: Milch und Milchprodukte bereichern unser Essen – ganz natürlich.

Ein ganzheitlicher Blick

Die Inhaltsstoffe der Milch gleichen einem Team, in welchem jedes Mitglied seine Rolle hat und unverzichtbar ist. Allein kann eine Spielerin oder ein Spieler gute Leistungen erbringen, doch erst im Zusammenspiel entfaltet das Team seine volle Stärke. Ähnlich verhält es sich mit Milch: Schon einzelne Inhaltsstoffe tragen zu unserer Gesundheit bei, aber erst gemeinsam entfalten sie ihre maximale Wirkung. Die Milch liefert uns also nicht nur einzelne Nährstoffe, sondern ein koordiniertes Team von Inhaltsstoffen, das unseren Körper bei der Nährstoffaufnahme optimal unterstützt.

Ein wichtiges Zusammenspiel

Die dynamische Kombination verschiedener Inhaltsstoffe wird in der Fachwelt «Milchmatrix» genannt. So zeigen beispielsweise Untersuchungen, dass natürliches Kalzium aus der Milch besser aufgenommen wird als zugesetztes Kalzium in Pflanzendrinks. Die Vermutung: Dafür ist der Effekt der Milchmatrix verantwortlich. So wird durch die einzigartige Struktur des Kalziums im Zusammenspiel mit den Vitaminen D, K2 und Protein eine bessere Aufnahme ermöglicht.

Milch im täglichen Leben

Die umfassende Betrachtung von Milch und Milchprodukten zeigt, wie wichtig diese für eine ausgewogene und gesunde Ernährung sind. Dank dem einzigartigen Zusammenspiel ihrer Inhaltsstoffe tragen sie täglich einen bedeutenden Teil zur Nährstoffversorgung unseres Körpers bei und sind wertvoll für jeden von uns. Und die Bedeutung von Milch und Milchprodukten geht über ihren Beitrag zur ausgewogenen Ernährung hinaus. Sie sind Teil unseres täglichen Genusses und schon lange in unseren Traditionen verankert.