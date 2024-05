Promotion

Am 1. Juni 2024 eröffnet der Zürcher Hive Club mit dem Hive Air die Festival-Saison. Auch dieses Jahr setzt das Outdoorfestival mit einem Line-up der Extraklasse neue Massstäbe: Das Programm der Hauptbühne setzt sich aus einigen der herausragendsten Künstlerinnen und Künstlern der Szene zusammen und verspricht eine musikalische Achterbahnfahrt der Superlative. Neben den internationalen, schweizweit exklusiv verpflichteten Headlinerinnen und Headlinern wie Ben Böhmer, Charlotte de Witte, Klangkünstler und vielen weiteren, bietet das Festival auch lokalen Artists die Möglichkeit, ihre Musik einem grossen Publikum zu präsentieren.

Weil lokales Kulturschaffen eine extra Portion Liebe verdient, hier einige der lokalen Artists im Portrait:

AANN

Social: Instagram, Spotify

Nationalität: CH & Kroatien

Erlernter Beruf: Liz. Oec. Universität Zürich, Life - & Business Coach (EMCC certified)

Hier lege ich regelmässig auf: «Ich bin Resident im Hive Club. Grundton ist mein Resident-Label.»

Wenn deine Musik ein Drink wäre, welcher wäre es? Ein sprudeliger Rosé-Champagner oder ein bitter-süsser Negroni?: «Eher bittersweet, with a touch of darkness.»

Matija

Social: Linktree

Nationalität: Erde

Erlernter Beruf: Detailhandelsfachmann Herren

Hier lege ich regelmässig auf: «Ich spiele mittlerweile an vielen Orten regelmässig. Im Hive definitiv am allermeisten ❤️🔥🌈»

Wenn deine Musik ein Drink wäre, welcher wäre es? Ein sprudeliger Rosé-Champagner oder ein bitter-süsser Negroni?: «Ein dekoffeinierter Latte Macchiato mit Sojamilch.»

Rostdiamant

Social: Instagram, Soundcloud

Nationalität: CH

Erlernter Beruf: Elektriker & Polygraf

Hier lege ich regelmässig auf: «Meistens im Hive oder Klaus»

Wenn deine Musik ein Drink wäre, welcher wäre es? Ein sprudeliger Rosé-Champagner oder ein bitter-süsser Negroni?: «Ein sprudeliger Rosé-Champagner ist schon nicht schlecht, aber ein Espresso-Martini trifft es besser. Eine Mischung aus Energie, Intensität und Erfrischung wie die Kombination aus starkem Kaffee, süßem Likör und kräftigem Vodka.»

Samarsi

Social: Instagram, Soundcloud

Nationalität:

Samir: CH, Spanien & Ägypten

Mattia: CH & Italien



Erlernter Beruf:

Samir: BWL

Mattia: Germanistik



Wenn deine Musik ein Drink wäre, welcher wäre es? Ein sprudeliger Rosé-Champagner oder ein bitter-süsser Negroni?: «Je nach Set und Setting spielen wir sprudelige und/oder bittersüsse Musik. Manchmal sogar solche, die dich noch mehr aus den Socken haut. Uns bereiten jene Sets am meisten Spass, in denen wir es schaffen, verschiedene musikalische Flavors miteinander zu kombinieren.»

Ardour

Social: Instagram, Spotify

Nationalität: CH

Erlernter Beruf: KV

Hier lege ich regelmässig auf: Hive, Kaufleuten, Klaus, Zukunft

Wenn deine Musik ein Drink wäre, welcher wäre es? Ein sprudeliger Rosé-Champagner oder ein bitter-süsser Negroni?: «Definitiv ein bitter-süsser Negroni. Mein Lieblingsdrink ist jedoch ein Mezcal Sour 😉»

Über das Hive Air

Das Hive Air ist seit 2021 ein bedeutender Eckpfeiler der Schweizer Festivalkultur und hat sich zum Ziel gesetzt, ebendiese Festivalkultur mit einem rein elektronischen Sommerfestival noch etwas bunter zu machen. Mit einem exzellenten Programm und kreativer, lebendiger Atmosphäre hat sich das Festival rasch als absolutes Must im Kalender der Technoiden und Electronica-Fans etabliert und zieht jährlich bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Veranstaltet wird das Hive Air vom Zürcher Hive Club, Homebase und Treiber der elektronischen Musikszene und der Clubkultur der Stadt Zürich.

