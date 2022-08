bild: Schilthornbahn AG

Promotion

Mürren-Schilthorn: Wanderparadies für jeden Anspruch

Der Herbst steht bald schon vor der Tür – und mit ihm die satten und klaren Farben in der Natur. Es ist die Jahreszeit, wo weiss gezuckerte Bergspitzen mit dem kräftigen Gelb der Bäume und dem feurigen Rot der Heidelbeerstauden um die Wette leuchten. Wie lässt sich dieses Farbenspiel besser erleben als auf einer ausgedehnten Wanderung? Ein weitverzweigtes und gut unterhaltenes Wanderwegnetz führt durch die einzigartige Bergwelt im Mürren-Schilthorn Gebiet. Ob entspannt über liebliche Alpwiesen oder doch eher über anspruchsvolle Trails durch die raue, steinige Bergwelt weit oberhalb der Baumgrenze – die Region bietet für jeden Anspruch eine perfekte Option.

Jetzt informieren

Hausberg Allmendhubel als Ausgangspunkt

Wer die Wanderwege rund um das Schilthorn kennenlernen will, startet am besten in Mürren, im autofreien Bergdorf auf der Fluh hoch über dem Lauterbrunnental; einfach zu erreichen mit der Luftseilbahn ab der Talstation Stechelberg. Oder noch besser: Direkt beim Allmendhubel. Der 1907 Meter hohe, kleinere Hausberg von Mürren ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten. Und nicht nur das! Wanderfreunde, Geniesser als auch Familien mit Kindern können hier einen Stopp im Panorama Restaurant Allmendhubel einlegen. Die grosszügige Sonnenterrasse mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau lädt geradezu ein, kurz oder lang zu verweilen. Kinder können sich derweil auf dem direkt angrenzenden Abenteuerspielplatz Flower Park austoben.

Jetzt informieren

bild: Schilthornbahn AG

Auswahl an verschiedenen Themenwegen

Der Allmendhubel ist auch Ausgangspunkt zahlreicher Themenwanderwege. Speziell zu erwähnen sind folgende zwei Trails:



Der Northface-Trail führt vom Allmendhubel hinunter ins Blumental, nach einem kurzen Anstieg durch waldige Hänge voller Alpenrosen über die ausgedehnten Weiden der Schiltalp und von dort aus zurück nach Mürren. Auf der gut zweistündigen Wanderroute sind insgesamt 12 Informationstafeln platziert, die viel Wissenswertes über die Geschichte der berühmten Nordwände der umliegenden Berge vermitteln.

bild: Schilthornbahn AG

Parallel zur imposanten Alpenkette verläuft der Mountain-View Trail vom Allmendhubel bis nach Grütschalp. In den rund zwei Stunden führt die Wanderung am Maulerhubel und hinter dem Dorenhubel vorbei auf die Pletschenalp. Weiter geht es über Wiesen und durch Wälder bis zur Station Grütschalp.

Jetzt informieren

bild: Schilthornbahn AG

Fotogenes Grauseeli

Die imposante Bergwelt setzt sich am malerischen Grauseeli besonders in Szene und lässt die Herzen aller Bergfreunde höherschlagen. Am schnellsten erreichbar ist der natürliche Bergsee ab der Luftseilbahnstation Birg. Wer weiter talwärts will, kann von dort hinunter ins malerische Schilttal. Wen es weiter in die Höhe zieht, wandert bis zum Gipfel des Schilthorns auf knapp 3000 Meter.

bild: Schilthornbahn AG

Gipfelglück auf dem Schilthorn-Piz Gloria

Mitten auf dem Gipfel, umrundet von über 200 teils hochalpinen Berggipfeln, ragt unverkennbar wie eine Ikone das Piz Gloria. Die Bergstation der Schilthornbahn wurde dank James Bond weltbekannt! Kenner des Bond-Klassikers „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ werden die Szenerie sofort wiedererkennen. Oben wartet eine fantastische Panoramasicht auf die umliegenden Berggipfel: Majestätisch gesellen sich Eiger, Mönch und Jungfrau und weitere Gipfel der Berner und Walliser Alpen aneinander. Auf der anderen Seite liegen blau glänzend der Thunersee, das malerische Mittelland und die ausgedehnten Gebirgszüge des Juramassivs.

Jetzt Informieren

bild: Schilthornbahn AG

Tipp: Geniesser können das Spektakel gemütlich bei einem leckeren Zvieri-Plättli im 360°-Restaurant Piz Gloria erleben. Das Gastronomie-Angebot Piz Gloria Zvieri ist täglich ab 14 Uhr erhältlich und verspricht köstliche Käse- und Fleischsorten aus der Region. Ein Glas Rot- oder Weisswein gibt es ebenfalls gratis dazu.

Jetzt informieren

bild: Schilthornbahn AG

Adrenalinkick auf dem Klettersteig

Abenteuerlustige sollten unbedingt den Klettersteig Mürren-Gimmelwald kennenlernen. Die aufwändig gesicherte Via Ferrata führt über 2,2 Kilometer und 300 Höhenmeter von Mürren hinunter nach Gimmelwald. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind die Voraussetzung, denn luftige Höhen von bis zu 600 Meter über Boden sind in der Mürrenfluh die Regel. Obwohl am Seil gesichert, lässt es trotzdem den Adrenalinspiegel rasch in die Höhe schnellen. Zusätzlichen Nervenkitzel bieten zudem die 80 Meter lange Nepalbrücke zum Abschluss und eine 60-Meter-Tyrolienne, die jedoch nur in Begleitung eines Bergführers benutzt werden darf. Von Gimmelwald aus gelangen die Klettersteiggänger bequem mit der Schilthornbahn wieder zurück nach Stechelberg oder Mürren.

Jetzt informieren

bild: Jungfrau Region Tourismus AG

Unterwegs mit dem Ferienpass Mürren-Schilthorn

Wer die Wanderregion voll ausreizen will und sich auch mal eine Fahrt mit der Bahn gönnen möchte, ist mit dem Ferienpass Mürren-Schilthorn ideal bedient. Erhältlich zwischen Mai und Oktober berechtigt der persönliche Fahrausweis zur freien Fahrt während vier oder sechs Tagen auf allen Transportanlagen im Gebiet Mürren-Schilthorn und Isenfluh.

Jetzt informieren