Zusammen raus: Mit dem Mitfahrbillett reist Ihre Begleitung für nur 38 Franken.

Wer diesen Frühling einen schönen Ausflug zu zweit unternehmen möchte, kommt mit dem ÖV besonders günstig weg: Denn wer im Besitz eines GA, einer Spartageskarte oder einer Tageskarte zum Halbtax ist, nimmt eine Begleitperson für nur 38 Franken einen Tag lang mit durch die ganze Schweiz.

bild: schweiz tourismus

Da fehlt ja eigentlich nur noch das passende Ziel: Ob ein Städtetrip mit der besten Freundin, ein Ausflug ins Grüne oder eine Reise mit der Partnerin in den romantischen Süden – das Mitfahrbillett bietet eine bequeme und günstige Möglichkeit, die schönsten Ecken der Schweiz zu entdecken und unvergessliche Kurztrips gemeinsam zu geniessen.

«Die beste Kleinstadt der Welt» entdecken.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour durch Lausanne, der – gemäss Lifestyle- und Reisemagazin Monocle – «besten Kleinstadt der Welt»? Im Strassencafé einen Café au Lait geniessen, im Quartier Le Flon die Frühlingsgarderobe aufstocken, am Genfersee picknicken und vielleicht noch das Olympische Museum besuchen?

Aussichtsreiche Ausflüge ins Grüne (oder Blaue!).

bild: sbb

Oder lieber ein Ausflug in die Natur? Unvergesslich ist es zum Beispiel, die Aare auf einer knapp dreistündigen Schifffahrt von Solothurn nach Biel zu erkunden. Während man über die blauen Fluten gleitet, entdeckt man die Störche in Altreu sowie, das historische Städtchen Büren an der Aare und erlebt die eindrückliche Schleusenfahrt in Port.

Auch ein Ausflug hinauf auf den Weissenstein lohnt sich. In nur zwölf Minuten erreicht man den Solothurner Hausberg mit der Seilbahn. Hier warten luftige Wanderungen in der grünen Bergwelt – zum Beispiel durch den Juragarten mit seinen 200 Pflanzenarten oder auf dem Planetenweg.