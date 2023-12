bild: pexels david iglesias

Welche Vorurteile über Zürich stimmen?

Teuerste Stadt der Welt, 1A Lebensqualität. Zürich steckt voller Superlative. Doch es gibt auch viele Vorurteile über Zürich und vor allem seine Bewohner:innen. Welche davon stimmen wirklich? Das Immobilienportal newhome hat sich im Street Talk auf den Strassen Zürichs umgehört.

Streetparade, Bahnhofstrasse, FCZ: Die Limmatstadt hat einiges zu bieten: Kulturell, als Arbeits- oder Wohnort, als Partymekka. Da lassen Vorurteile natürlich nicht lange auf sich warten und wie es Klischees so an sich haben: Sie sind nicht immer vorteilhaft. Was sagen die Zürcher:innen selbst dazu? Im newhome Street Talk haben wir uns in Zürich umgehört und wollten wissen, welche Vorurteile denn nun stimmen.

Wie war das nochmals mit den Kreisen?

New York hat seine Boroughs, in Berlin gibt’s Kieze, und Zürich? Einheimische wissen längst, wie der Hase läuft: Wer durchs Niederdorf schlendert, befindet sich Kreis 1, das poshe Seefeld hingegen gehört zum Kreis 8. Aber für Neu-Zürcher:innen scheint die Sache etwas schwieriger zu sein. Im Street Talk kam so manche:r ins Straucheln: Den «Chreis Chäib» können die meisten easy zuordnen, aber spätestens beim Uetliberg war Schluss. Wie steht's um dein Kreis-Know-How?

Dauerbrenner: Wie heizt Zürich?

Heizen galt lange Zeit einfach als Mittel zum Zweck, um im Winter in der eigenen Wohnung nicht zu frieren. Inzwischen ist das Thema etwas komplizierter geworden – ein heisses Eisen, sozusagen. Das zeigt auch der newhome Street Talk: Während es sich die einen mit Cheminée zu Hause schön gemütlich machen, können andere nicht beeinflussen, wann und wie bei ihnen geheizt wird. Wieder andere versuchen Energie und Kosten zu sparen und lassen ihre Nachbarn für sie gleich mitheizen – Altbau macht’s möglich.

