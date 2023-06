bild: ©lofthotel und sagibeiz

Promotion

Nächster Halt: Murg! Ferien im Bahnwagon gewinnen

Sorgenfrei unterwegs – beim Badespass und den Familienferien im umgebauten Bahnwagon. Im Rahmen der Badi-Präventionstour verlost der Krankenversicherer CONCORDIA eine genussvolle Auszeit am Walensee.

Damit die Sommerzeit ein sorgenfreies Erlebnis bleibt, setzt sich die CONCORDIA in Kooperation mit der BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung, für mehr Sicherheit im und am Wasser ein. Dabei steht die Baderegel Nummer Eins der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG im Zentrum: «Kinder immer im Auge behalten – Kleine in Griffnähe!». Bereits zum 13. Mal in Folge tourt das Maskottchen Conci von Mitte Juni bis Ende August durch rund 50 Badis in der ganzen Schweiz, um auf die Baderegeln aufmerksam zu machen.

Informieren und vorbeikommen

Eine genussvolle Auszeit am Walensee gewinnen!

Die Walensee lädt im Herbst zwar nicht mehr zum Baden ein, die Region rund um den malerischen See ist jedoch ideal für abwechslungsreiche Familienferien in der goldenen Jahreszeit. Sie verbringen vier Nächte im liebevoll umgebauten Güterwagen des lofthotels Murg direkt am Seeufer und wachen mit Blick auf die imposanten Churfirsten auf. Bei einer kulinarischen Genusstour erkundigen Sie die Umgebung mit dem Schiff, bei einer kleinen Wanderung sowie einer rasanten Rodelbahnabfahrt in den Flumserbergen.

Durchführung: 6. bis 10. Oktober 2023 / Teilnahmeschluss: 31. August 2023

1 / 7 Lofthotel Murg quelle: ©lofthotel und sagibeiz