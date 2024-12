Promotion

Kicker, Rails und Boxen: In diesen Wintersportgebieten kommen Freestyler auf ihre Kosten.

Normale Abfahrten langweilen dich? Finde das Skigebiet, das dir einen richtigen Adrenalinkick gibt. Wenn du mit dem ÖV anreist, lassen die Rabatte dein Herz schon höherschlagen.

Suchst du nach möglichst viel Abwechslung und den besten Fun-Parks? Dann bist du hier genau richtig. Erfahre, wo du dein Ski-Weekend am besten mit Rennpisten, Funslopes und Freestyle-Parks versüssen kannst.

Der Allrounder

Im Gebiet Verbier 4Vallées hat man die Qual der Wahl. Der Zusammenschluss mehrerer Wintersportgebiete bietet neben den Pisten verschiedenste Angebote für die maximale Abwechslung. Der Verbier Snowpark ist sonnenverwöhnt und wartet mit zwei Starts und drei Lines in kurzer, mittlerer und langer Ausführung auf dich. In der Nähe des Snowparks findest du auch gleich einen Fun-Cross-Parcours mit Steilwandkurven und Wellen auf 700 Metern Piste. Wenn du eher auf Tempo als auf Tricks aus bist, dann ist die Speedskiingstrecke auf dem «Mini KL» in La Chaux das Richtige für dich. Knackst du die 70 km/h?

Oder du versuchst dich am Riesenslalom in der «Verbier Race Experience» – natürlich mit Zeitmessung für richtigen Weltcup-Nervenkitzel.

Perfektion für Freerider

Der Gemsstock in Andermatt ist berühmt für Pulverschnee wie aus dem Bilderbuch und anspruchsvolle Steilhänge. Diese Schneebedingungen machen ihn zum Freeride-Eldorado mit Weltruf. Hier finden Profis auf den gelben Pisten die perfekten Lines in tief verschneiten Hängen. Wichtig: Fahre nur mit dem nötigen Basiswissen und der richtigen Ausrüstung im Tiefschnee. Bleibst du der klassischen Piste treu, kannst du dich auf 180 km Abfahrten im grössten Skigebiet der Zentralschweiz freuen.

Das Freestyle-Mekka

Gleich fünf Snowparks kannst du im Skgebiet Laax ausprobieren – willkommen auf dem Schneespielplatz für Grosse. Im Snowpark für Beginner startest du in die Freestyle-Szene und kannst deine ersten Slides auf Boxen und Rails testen. Mit etwas mehr Erfahrung findest du deinen Spass im «Whoop De Doo»-Park. Er holt mit den Wellenmuldenbahnen das Sommergefühl der Pumptracks in den Schnee. Im «Ils Plauns» kannst du deine Fahrkünste verbessern und deinen Stil schleifen. In den Parks «P60» und «NoName» hast du die grösste Vielfalt an Boxen, Slides, Pyramid Walls, Pipes und Kickern olympischer Grösse, dafür aber auch die grösste Herausforderung.

Der längste Shred-Winter

Wenn du deine ersten Sprünge der Saison kaum erwarten kannst, passt der JatzPark im Gebiet Davos Klosters zu dir. Dank seiner Höhe auf 2300 Metern über Meer und modernster Beschneiungstechnik geniesst du auf dem Jakobshorn einen langen Winter mit frühem Start und spätem Saisonende. Dieser Snowpark ist ein Muss für Freestyle-Fans und alle, die es werden wollen. Vier Lines decken jedes Niveau ab. Für die Après-Ski-Party ist die berüchtigte Jatzhütte am Gipfel auch nicht weit.

Noch nicht genug?

Hier sind zwei weitere Skigebiete, die dir neben einer Menge Pistenspass auch gut ausgebaute Funparks bieten. Beide eignen sich besonders, wenn du mit gemütlicheren Fahrer:innen oder Anfänger:innen unterwegs bist.

Im Skigebiet Flumserberg gibt es drei Adressen für akrobatischere Fahrstile: Der «FamilyRun» für einfache Abwechlsung zur Piste, der «Snowpark» für Anfänger:innen und die «CrossPiste Flumserberg» für kleine Wettbewerbe mit Freunden.

In der Jungfrau Skiregion lohnt es sich, aus Spass die Lauberhorn Originalstrecke auszutesten. Einen gut präparierten Snowpark findest du auf dem First oberhalb von Grindelwald.