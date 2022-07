Promotion

Was passiert, wenn 250 Frauen über Finanzen sprechen?

Anfangs Juli fand im Zürcher Volkshaus die erste Schweizer Money Rally statt - 250 Frauen trafen sich, um über Anlegen, Nachhaltiges Investieren und Krypto zu sprechen. Sie alle wollten von den Expertinnen, Finanz-Bloggerinnen und Politikerinnen wissen, wie sie mit ihren Finanzen starten können und wieso das Thema für viele Frauen nach wie vor ein Tabu ist.

Foto: Lara Kaiser Photography

Frauen und Finanzen - wieso ist das Thema so wichtig?

Dieser Frage gingen die vier geladenenen Podiumsgäste mit Moderatorin Barbara Luft gleich zu Beginn der Money Rally nach. Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri bestärkte die Frauen darin, hässig zu bleiben, damit Frauen genügend Energie aufwenden, das Thema Geld und Finanzen anzupacken und es nicht einfach den Männern zu überlassen. Tosender Applaus erhielt Alkistis Petropaki, CEO von Advance, als sie von einer Revolution sprach und fand, dass es jetzt an der Zeit ist, dass frau endlich auf dem Finanzmarkt durchstartet.

Wertvollen Input brachte Nationalrätin und Mitglied der Staatspolitischen Kommission, Céline Widmer, in die Diskussion. Gerade in Krisen werden über grosse Budget entschieden und dort sei es unabdingbar, dass Frauen in der Politik mitentscheiden.

Eva Selamlar, New Finance Expertin, bemerkte im Gespräch mit ihrer achtjährigen Tochter, dass es in der Schweiz leider immer noch grosse Baustellen im Bereich Gleichstellung gibt und es einen Strukturwandel geben muss.

Grundsätzlich waren sich alle Frauen auf der Bühne, im Saal, aber auch zu Hause am Livestream einig, dass es hinsichtlich Stereotypisierung von Mädchen und Jungen noch viel zu tun gibt, aber wir auf dem richtigen Weg sind und es Anlässe, wie die Money Rally braucht, um Frauen zu inspirieren und zu motivieren.

v.l.n.r.: Céline Widmer, Patrizia Laeri, Barbara Luft, Alkistis Petropaki, Eva Selamlar

Was wir von Finanzbloggerinnen lernen können

Es gibt immer mehr Personen, die das Thema Finanzen und Geld aufgreifen und auf ansprechende Weise Finanzwissen vermitteln. Eine davon ist Melanie Eugster, die mit ihrer eigenen Trading Masterclass, Frauen den Einstieg in das Trader Business erleichtern will. Auch Podcasterin, Angela Mygind, bietet mit ihrem eigenen Finanzblog missfinance.ch erfolgreiche Online Schulungen - hauptsächlich für Frauen - an. Sie beide startetet vor einigen Jahren, da es einfach keine Angebote und zu wenig zugängliches Wissen für Anfängerinnen gab.

Ihr Tipp: «Einfach anfangen!» Finanzwissen aneignen ist heute dank Instagram, Youtube und Co. viel einfacher. Generell soll man am eigenen Money Mindset arbeiten und den eigenen Umgang mit Geld stets hinterfragen. Wieso? Finanzen sind ein Lifestyle Thema. Sie bestimmen, wie wir unser Leben leben und wie wir unser Leben auch in Zukunft leben werden.

v.l.n.r.: Melanie Eugster, Barbara Luft, Angela Mygind von Missfinance.ch

Let’s talk about money

Nach den beiden Podiumsdiskussionen verteilten sich sämtliche Teilnehmerinnen in die verschiedenen Workshops uns nochmals vertieft in die einzelnen Themengebiete wie unter anderem Nachhaltiges Investieren, Lohnverhandlungen, Krypto, Selbständigkeit und Gründen, Vorsorge und Money Mindset einzutauchen.Den ganzen Tag wurde über Geld gesprochen - und das in der konservativen Schweiz! Es wurde viel gelacht und die Stimmung im Zürcher Volkshaus, aber auch im Livestream, war energiegeladen und voller Optimismus.

Foto: Lara Kaiser Photography

SmartPurse - Eine Money School App

Kurz vor Schluss sprach Olga Miler, Co-Gründerin und CEO von SmartPurse, den Frauen ins Gewissen. «Wir müssen endlich unsere Finanzgesundheit messen!» Studien zeigen, dass es unserer Gesundheit schadet, wenn wir Probleme mit unseren Finanzen haben. Erhöhter Bluthochdruck, Schlafstörungen - es ist unabdingbar, dass wir uns damit befassen und sie verbessern.

Dafür haben SmartPurse eine App entwickelt, um die eigene Finanzgesundheit zu messen. In kurzweiligen 3-7-Minuten-Lektionen wird in der App Finanzwissen unterhaltsam vermittelt. Aktuelle News, praktische Tipps und Vernetzung mit vertrauenswürdigen Expert:innen - überall und jederzeit verfügbar.

Foto: Olga Miler, Co-Gründerin und CEO von SmartPurse

Volle Frauenpower bis zum Schluss

Die österreichische Comedienne, Julia Brandner, fasste mit ihrem Comedy-Programm den Tag nochmals für alle zusammen und betonte wie wichtig es für Frauen ist, die Hemmungen zu verlieren und sich einfach mit dem Thema Geld zu befassen. Da es anscheinend Affen gibt, die bessere Aktienportfolios hätten, als Topmanager. Die Rapperin Vivi reiste aus Chur an und performte ihren Song: «Das macht bei uns die Frau». Ein gelungener Abschluss bevor es zum Apéro überging. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren ausschliesslich positiv und voller Inspiration.

Foto: Julia Brandner

Foto: Vivi

Prosecco, Pflanzen und ein grosses Dankeschön

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen, Workshop-Leiterinnen, Speakerinnen, Helferinnen und dem Technik-Team sowie unseren Sponsoren für den gelungenen Anlass! Spezieller Dank geht an Alpian für die schönen Pflanzen, Jelmoli für den Apéro und dem Kaufmännischen Verband Zürich für die Unterstützung.

See you next year

Die nächste Money Rally findet am 1. Juli 2023 wiederum im Zürcher Volkshaus statt.

Organisiert von der Frauenzentrale Zürich und SmartPurse