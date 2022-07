Promotion

Bücher für die Ferien: Lese-Empfehlungen aus den Buchhandlungen

Bist du ein Bücherwurm oder hast noch vor einer zu werden? Die Buchhändlerinnen und -händler von Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik spannende Bücher für die Sommerferien, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1

bild: buchhaus.ch

Franziska Gänsler: Ewig Sommer

Eine junge Mutter kommt mit ihrer Tochter in ein Hotel, in dem schon lange keine Gäste mehr abgestiegen sind. Seitdem die Brände im benachbarten Wald toben, hat der einstige Kurort seinen Reiz verloren. Für Iris, die Besitzerin des Hotels, ist der unerwartete Besuch gleichzeitig willkommene Abwechslung und Grund zur Sorge: Irgendetwas scheint mit der Fremden nicht zu stimmen. Ist sie auf der Flucht vor ihrem Mann? Sollte sie der Frau, die sich nicht immer angemessen um ihre Tochter zu kümmern scheint, helfen? Oder müsste sie das Kind vor ihr schützen? Mit der Zeit kommen sich die beiden Frauen näher und fangen an, die Schatten ihrer Vergangenheit auszuleuchten. Iris ahnt, dass dieser Besuch früher oder später ein jähes Ende finden wird - unklar ist nur, aus welcher Richtung wirklich die Gefahr droht.

Tipp von Buchhändlerin Gilberte: «Ein spannender Roman, bei dem es nur etwas zu beanstanden gibt: Zu kurz!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 2

bild: buchhaus.ch

Jean Emiko: Tokyo ever after - Prinzessin auf Probe

Bislang war Izumi Tanaka ein ganz normaler amerikanischer Teenager. Das einzig Besondere in ihrem Leben sind ihre japanische Herkunft und ihr unbekannter Vater. Alles verändert sich, als sie herausfindet, dass dieser Unbekannte kein Geringerer als der zukünftige Kaiser von Japan ist. Und das wiederum bedeutet, dass Izzy plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist - immer nur einen kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt. Wird ihr Prinzessinnentraum zum Albtraum oder kann sie ihn zu einem Happy End führen, Ritter in strahlender Rüstung inklusive?

Tipp von Buchhändlerin Verena: «Absolut zauberhaft! Eine Plötzlich-Prinzessin-Geschichte - dazu noch in Japan! Beides sehr beliebt! Und wirklich: Sie bietet alles, was das Herz begehrt: Romantik, ein bisschen Kitsch und ganz viel Frauen-Power! Taucht ein und freut euch mit mir, dass dies der erste Band einer Trilogie ist!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 3

bild: buchhaus.ch

Pernilla Ericson: Im Feuer

Schweden erlebt einen Rekordsommer, die Brandgefahr ist hoch. Die junge Ermittlerin Lilly Hed hat sich aus Stockholm ins idyllische Nynäshamn an der Schärenküste versetzen lassen. Doch sie entkommt weder ihrer belastenden Vergangenheit noch den Feuern, die bald den ganzen Ort bedrohen. Menschen sterben in den Flammen - waren es Unglücksfälle? Lilly gerät in eine fieberhafte Ermittlung, während Feuerwehrchef Jesper mit seinen Leuten gegen die unerbittlichen Brände kämpft. Aber was machst du, wenn alle Spuren buchstäblich in Rauch aufgehen?

Tipp von Buchhändlerin Vanessa: «Feuer als Tatwaffe und der endlose Kampf gegen den Klimawandel! Endlich mal wieder eine neue und spannende Reihe aus Schweden! »

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 4

bild: buchhaus.ch

Isaka Kotaro: Bullet Train

Fünf Killer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sitzen zusammen mit dem Opfer einer Entführung und einem Koffer voller Geld im japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der auf die Endstation zurast, an der sie einer der Bosse von Tokios Unterwelt erwartet. Erst kommt der Koffer abhanden, dann verstirbt das Entführungsopfer auf mysteriöse Weise. Die Reise wird zu einer mit aberwitzigen Dialogen gespickten Höllenfahrt, an deren Ende nur einer den Zug verlassen wird.

Tipp von Buchhändlerin Laura: «Kleiner Liebling der Buchhändler:innen! Schräg, amüsant, wirr, spannend, ein etwas anderer Krimi. Konnte das Buch fast nicht mehr aus den Händen legen!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 5

bild: buchhaus.ch

Sarah Sprinz: In unserem Universum sind wir unendlich

Emil wird sterben. Es ist das Erste, was Ansel über ihn erfährt, als er ihn bei seinem Praktikum auf der Intensivstation kennenlernt. Eine Tatsache, die sich nur zu leicht ignorieren lässt, während sich die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben und sich in ihrem gemeinsamen Universum verlieren. Da zählt nur noch Emils Wunsch, den Ansel erfüllen möchte: einen Roadtrip bis nach Schottland. Auf dieser Reise wächst Ansel über sich hinaus und ist schließlich doch kein bisschen bereit für das Unausweichliche...

Tipp von Buchhändlerin Annigna: «Sarah Sprinz hat eine wunderschöne Liebesgeschichte geschrieben, welche mich berührt und glücklich gemacht, aber auch die eine oder andere Träne gekostet hat. Sehr lesenswert!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

19 Buchhandlungen und Online Die Lüthy Group bietet Ihnen ein grosses Sortiment an Büchern, Medien, Hörbüchern, Kalendern, Spielen, Geschenkartikeln und E-Books. Wir liefern schnell und portofrei . Über eine Million Artikel sind lieferbar. In unserem Onlineshop Buchhaus.ch können Sie bei jedem Buch sofort sehen, ob dieses in einer Buchhandlungen vor Ort an Lager ist. Besuchen Sie eine unserer 19 Buchhandlungen in der Schweiz . Wir legen grossen Wert auf freundlichen Service.

Buch 6

bild: buchhaus.ch

Tove Alsterdal: Sturmrot

Polizistin Eira Sjödin hat Stockholm verlassen und ist in die nordschwedische Region Ådalen zurückgekehrt, um sich um ihre demente Mutter zu kümmern. Als Eira den Tod eines älteren Mannes untersuchen soll, werden die Albträume ihrer Kindheit wieder wach. Sie war erst neun, als der damals vierzehnjährige Olof Hagström gestand, ein Mädchen namens Lina Stavred vergewaltigt und ermordet zu haben. Zu jung, um verurteilt zu werden, wurde Olof in einem Jugendheim untergebracht und nie wieder in der Stadt gesehen. Bis jetzt. Eira Sjödin macht sich auf die Suche nach dem Mörder, die sie zurück zum Fall Lina führt. Und zu Ereignissen in der Vergangenheit und in der Gegenwart, die die Stadt bis ins Mark erschüttern.

Tipp von Buchhändlerin Nicole: «Lesen! Spannender Auftakt zur einer neuen schwedischen Trilogie!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 7

bild: buchhaus.ch

Eileen Garvin: Die Melodie der Bienen

Alice ist Imkerin und hat durch den unerwarteten Tod ihres Mannes den Boden unter den Füssen verloren. Jake sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl und findet nur noch Freude an der Musik, denn er hat das absolute Gehör. Harry ist äußerst schüchtern und hat Schwierigkeiten, soziale Bindungen einzugehen und einen Job zu finden.

Die drei könnten unterschiedlicher nicht sein, doch die Bienen bringen sie zusammen und machen sie zu einer Familie. Die beiden jungen Männer helfen der Imkerin, ihre mehr als hunderttausend Bienen zu versorgen, bis Jake ein Problem erkennt: In einigen Bienenstöcken kann er das Summen der Königin nicht mehr heraushören. Als die Melodie der Bienen zu verstummen droht, können die drei sie nur mit vereinten Kräften retten.

Tipp von Buchhändlerin Ramona: «Ein bezauberndes Buch über Bienen, Menschen und Neuanfänge!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 8

bild: buchhaus.ch

Walter Tevis: Der Mann, der vom Himmel fiel

Thomas Jerome Newton ist ein geheimnisvoller Mann. Wie aus dem Nichts taucht der seltsame Fremde in Kentucky auf und scheint eine Mission zu haben. Mit neuartigen Technologien verdient er in kurzer Zeit Millionen und zieht dabei viel Misstrauen auf sich - aber auch das Interesse des Wissenschaftlers Nathan Bryce und der jungen Betty Jo. Während sie schnell Gefühle für Newton entwickelt, fragt sich Nathan, ob hinter dem Unbekannten mehr steckt, als auf Anhieb zu erkennen ist. In der Neuübersetzung von pociao und Roberto de Hollanda.

Tipp von Buchhändler Nepomuk: «Ein kluges und sehr unterhaltsames Buch!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 9

bild: buchhaus.ch

Casey McQuiston: I Kissed Shara Wheeler

Chloe Green ist fast am Ziel: Bald hat die queere Schülerin die Highschool in der engstirnigen Kleinstadt in Alabama endlich hinter sich. Und zwar als Jahrgangsbeste! Wenn ihr nicht Ballkönigin Shara Wheeler, die rundum perfekte Tochter des Schuldirektors, noch einen Strich durch die Rechnung macht... Doch mit einem einzigen Kuss bringt Shara Chloes Welt ins Wanken - nur, um anschließend wie vom Erdboden verschluckt zu verschwinden. Statt Antworten findet Chloe lediglich kryptische Nachrichten von Shara, die sie auf eine atemlose Suche schicken. Als Chloe Sharas Geheimnissen auf die Spur kommt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter dieser kleinen Stadt mehr stecken könnte, als sie dachte. Und vielleicht auch hinter Shara?

Tipp von Buchhändlerin Xenia: «Die perfekte Mischung aus Romantik, Rätsel & Coming-of-Age. Ein absolutes Lese-Highlight!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Buch 10

bild: buchhaus.ch

Christine Brand: Der Unbekannte

Nathaniel ist blind - seit seinem elften Lebensjahr, als sein Vater die gesamte Familie tötete und nur Nathaniel verletzt überlebte. So hat es ihm die Polizei erzählt, an die Geschichte glaubt Nathaniel seit nun drei Jahrzehnten. Er beschließt, sich endlich seiner traumatischen Vergangenheit zu stellen und verlangt Einsicht in die Fallakten. Doch die Unterlagen offenbaren Ungereimtheiten. Es scheint, als ob die Polizei etwas, was damals geschah, unter Verschluss halten möchte. Nathaniel realisiert, dass der wahre Mörder seiner Familie womöglich noch immer auf freiem Fuß ist - und sein Vater unschuldig sein könnte. Doch seine gute Freundin, die TV-Reporterin Milla, scheint ihm dieses Mal nicht helfen zu können, noch dazu da deren Freund Sandro Bandini als Polizist in die Vertuschung der Wahrheit über Nathaniels Familie verwickelt sein könnte. Es scheint, als sei Nathaniel auf sich allein gestellt...

Tipp von Buchhändlerin Carole: «Einfach nur WOW! Ein Ende, welches ich definitiv nicht vorhergesehen habe!»

Jetzt bei buchhaus.ch bestellen

Weitere spannende Bücher und eBooks Mehr Infos finden Sie auf der Website , auf Facebook oder Instagram