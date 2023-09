bild: lakers sport ag

Wohin geht die Reise der Lakers?

Den vierten Platz in der Saison 2021/22 erachteten viele noch als Zufallstreffer. Doch die Lakers legten in der letzten Spielzeit sogar noch einen drauf und beendeten die Regular Season auf Rang Drei. Die Erwartungen sind deshalb im Umfeld gestiegen.

Die Lakers schafften letzte Saison, was nur wenige ihnen zugetraut hatten: Eine Top-Saison nicht nur zu bestätigen, sondern sogar noch zu toppen. Platz Drei bedeutet unter anderem die neuerliche Teilnahme an der Champions Hockey League. Dies, obwohl die CHL die Teilnehmerzahl von 32 auf 24 Mannschaften und die Anzahl Schweizer CHL-Teams von 5 auf 3 Teams reduziert hatte. Der Club vom Oberen Zürichsee hat auf diese Zusatzbelastung reagiert und startet erstmals mit sieben Imports in die neue Spielzeit. Mit Stanley Cup-Sieger Brett Connolly wurde im Sommer ein Spieler verpflichtet, der neben viel Erfahrung in wichtigen Spielen auch das körperliche Element verstärkt. Generell hat der SCRJ für die neue Saison etwas an Gewicht und Grösse zugelegt, wie die Verpflichtungen von Victor Rask, Colin Gerber und Tim Grossniklaus zeigen.

Die Ziele wurden angesichts der Leistungen in den letzten Jahren und der gestiegenen Erwartungshaltung im und um den Club nach oben angepasst. In der CHL wird ebenso wie in der Meisterschaft das Erreichen der Playoffs angepeilt. Diese Ziele sind angesichts der Tatsache, dass die Lakers punkto Budget in der National League bei weitem nicht zu den Top 8 gehören, ambitioniert. Der SCRJ will aber diese Herausforderung anpacken und den nächsten Schritt machen.