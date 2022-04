bild: clyde

Promotion

Elektroautos im Check: Noch mehr Vorteile gibt’s nur im Abo

Bei E-Autos kommt kein CO2 aus dem Auspuff, sie verursachen keinen Feinstaub und weniger Lärm. Alles top für die Umwelt, aber hast Du gewusst, dass Du auch weniger Serviceaufwand hast? Mit dem E-Auto Abo von Clyde gibt’s sogar noch weitere Vorteile.

Falls Du immer noch daran zweifelst, ob ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Benziner, sei versichert, das ist es. Selbst wenn man die Herstellung des Autos mit einrechnet, bleibt‘s dabei.

Gerade in der Schweiz, wo der Strommix aus über 75 Prozent erneuerbarer Energie besteht, hängen E-Autos die Benziner in Sachen Klimaschutz ab. Kommt hinzu, dass sie weniger Lärm verursachen. Man stelle sich die Rush Hour in der City mit E-Autos vor… Plötzlich hörst Du wieder die Vögel zwitschern und atmest tief durch, denn der Gestank bleibt aus.

Und Du als Fahrer:in?

Abgesehen davon, dass Du weniger Kosten für Service und Unterhalt hast – E-Autos sind sehr pflegeleicht – kommst Du mit etwas Geschick auch beim Laden günstiger davon als beim Tanken eines Benziners.

Mit dem immer besser ausgebauten Ladenetzwerk brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, dass Du plötzlich mit der leeren Batterie am Strassenrand strandest. Elektroautos haben heute gute Reichweiten von rund 300 bis über 500 Kilometer, wobei die tägliche Durchschnittsstrecke von Herr und Frau Schweizer rund 40 Kilometer beträgt.

Mit dem E-Auto Abo von der Ladeflatrate profitieren

Das E-Auto Abo von Clyde bietet Dir nicht nur flexible Kilometerpakete und Laufzeiten von bis zu 48 Monaten, sondern liefert Dir die Ladeflatrate gleich im Abo mit. Für Dich heisst das: nie wieder mühsames Preisvergleichen an den Ladestationen. Lädst Du Dein E-Auto an einer swisscharge-Ladestation, übernimmt Clyde die Rechnung. In der Schweiz findest Du davon rund 6‘500, in Europa sind es rund 130'000 swisscharge-Ladestationen.

Ein E-Auto all inclusive

Hast Du Dir Dein E-Auto bei Clyde ausgesucht, die Laufzeit und das Kilometerpaket gewählt, ist quasi alles schon erledigt. Denn Versicherung, Service inklusive Reifenwechsel, Vignette, Autonummer und Home Delivery ist alles schon in Deinem Autopäckli mit drin. Ein Klick und Dein neues Bijou steht 10 Tage später fahrbereit vor Deiner Tür.

Lieber MINI oder Tesla?

Clyde bietet Dir ein breites Markenangebot in verschiedenen Preissegmenten. Egal ob MINI, VW, Audi, ŠKODA, Polestar oder Tesla – Du wählst das E-Auto nach Deinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Darüber hinaus kannst Du auch ein E-Auto einfach mal ein paar Monate ausprobieren und dann entscheiden, ob Du damit warm wirst. Mehr Freiheit geht eigentlich nicht, oder?