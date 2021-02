Nie mehr Homeoffice ohne Kaffee

Promotion

Dir ist der Kaffee ausgegangen? Kein Problem. Denn TWINT und Nespresso bringen eine schweizweite Innovation in deine Küche. Mit einem QR-Code bestellst du dir im Handumdrehen Nachschub.

Du kennst die Situation vermutlich: Du sitzt im Homeoffice vor deinem Laptop und gähnst. Dein Körper schreit nach Kaffee. Doch kaum bist du zu deiner Nespresso-Maschine geschlurft, trifft dich der Schreck: Dein Vorrat ist alle! Was nun?

Dank der Innovation von TWINT und Nespresso gibt es nun die perfekte Lösung für dein Problem. Du musst nicht erst aus deinem Pyjama, um die nächste Nespresso-Boutique aufzusuchen. Nicht einmal den Online-Shop musst du aufrufen. Nein, du bestellst deinen Nachschub direkt in deiner Küche! Alles, was du dazu brauchst, ist ein QR-Code und dein Smartphone.

So einfach funktioniert es: Du bestellst hier einen Flyer, den wir dir umgehend nach Hause schicken. Du ziehst den Aufkleber mit dem QR-Code vom Flyer ab und klebst ihn auf eine glatte Oberfläche – direkt auf die Nespresso-Maschine, an den Kühlschrank oder wohin es dir eben passt. Neigt sich dein Kaffeevorrat dem Ende zu, öffnest du auf dem Smartphone TWINT und scannst den QR-Code. Schon geht der Nespresso-Shop auf!

Vor 19 Uhr bestellen, am nächsten Tag erhalten

Nun bestellst du dir deine Lieblingssorte und lässt sie an die Adresse deiner Wahl liefern. Tust du dies vor 19 Uhr, trifft dein Nachschub bereits am nächsten Tag ein. Hast du deine Nespresso-Kundennummer in der TWINT-App registriert, werden deine Einkäufe wie in der Nespresso-Boutique und im herkömmlichen Online-Shop kumuliert. So kommst du in den Genuss der Kundenvorteile von Nespresso&You.

Die Technologie hält also Einzug in deine Küche! Dank dem neuen Service kannst du dir so einfach und schnell wie nie zuvor Kaffee nach Hause liefern lassen. Einmal mehr beweist TWINT damit seine Vorreiterrolle als mobiles Zahlungsmittel. Nicht nur die Pizzalieferung vom letzten Filmabend lässt sich mit TWINT praktisch aufsplitten – du kannst auch ein Parkticket lösen, eine Spende tätigen, dein Gaming-Guthaben aufstocken oder im Hofladen Gemüse frisch vom Feld bezahlen.

Nun macht TWINT auch Schluss mit Müdigkeit. Schon am Tag nach deiner Nespresso-Bestellung klingelt der Postbote. Dein Nachschub ist da! Du stellst deine Nespresso-Maschine an, hörst es rattern – und schon sticht dir das Aroma deines Lieblingskaffees in die Nase. Du trinkst einen Schluck, setzt dich an deinen Laptop und denkst: Doch, so lässt es sich leben im Homeoffice.

Du hast noch keine Nespresso-Kaffeemaschine?

Kein Problem, denn TWINT verlost jetzt bis Ende Mai jeden Monat drei CitiZ Black im Wert von je 199 Franken.

