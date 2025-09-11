BILD: ZURICH POP CON

Eine Festival-Reise durch tausende Welten: ZURICH POP CON

Es gibt zwei Tage im Jahr, an denen mitten in Zürich sämtliche Fan-Universen aufeinandertreffen: die ZURICH POP CON & Game Show ist das grösste Schweizer Herbstfestival für Popkultur, Gaming, Cosplay, Anime, Manga und Filmwelten. Am Wochenende vom 27. und 28. September 2025 verwandelt sich die Messe Zürich in ein buntes Paralleluniversum, in dem jede Ecke eine neue Welt eröffnet. Und wir verraten dir schon jetzt, was du am Festival alles erleben kannst.

Von Hollywood nach Zürich: Erfahre mehr über deine Lieblingsstars

Egal, ob du Schauspielerinnen aus bekannten Filmen und Serien, Synchronstimmen aus deinem liebsten Anime oder deinen Lieblings-Youtuber treffen möchtest – hier bist du ihnen näher als irgendwo sonst. Auf der Bühne erzählen sie von Drehs, ihrem Werdegang und verraten Tipps für angehende Schauspieler oder Streamerinnen. Bei Meet&Greets kannst du Sean Gunn (Gilmore Girls, Guardians of the Galaxy), Harry Lloyd (Arcane, Game of Thrones), Elsie Bennet und Kaja Chan (Split Fiction), Tommy Morgenstern (Dragon Ball Z, One Piece), Jasmin Gnu (Youtube) und viele weitere spannende Gäste persönlich treffen, Autogramme holen und Fotos machen.

Von Hyrule bis in dein Wohnzimmer: Fesselnde Gaming-Erlebnisse und Turniere

In der grossen Gaming Zone erwartet dich jede Menge Spielspass. In der Nintendo Zone kannst du die neusten Games aus der Welt von Mario und Co. ausprobieren, während im Retro Gaming Bereich Erinnerungen an deine ersten Versuche am Controller wach werden. Schweizer Esport-Teams können es kaum erwarten, dich zu einem Turnier herauszufordern, und Spieleentwickler präsentieren ihre neusten Titel. Hier heisst es nicht nur Zusehen, sondern: Mitfiebern, Mitspielen und Mitgewinnen!

Rund um den Globus: Entdecke Cosplay auf Weltklasse-Niveau

Für viele Cosplayer:innen aus der ganzen Welt ist die ZURICH POP CON & Game Show der Höhepunkt im Event-Kalender. Die aufwendig gestalteten Kostüme sind mehr als nur Verkleidungen – sie sind handgemachte Kunstwerke, die Charaktere aus Filmen, Games und Serien zum Leben erwecken. Beim Cosplay Contest werden die kreativsten Outfits gekürt – ein Augenschmaus selbst für jene, die nicht in Rüstung oder Cape unterwegs sind.

Zwischen Entenhausen und Gotham City: Kunst und Merchartikel für alle

In der Artist Alley kannst du Illustrator:innen und Kreativschaffenden bei der Arbeit über die Schulter schauen, Prints kaufen oder dir ein persönliches Kunstwerk anfertigen lassen. Merch-Stände locken mit limitierten Editionen, Sammlerstücken und Überraschungen, die du nicht mal einfach so im Online-Shop findest. Und Workshops laden ein, selbst kreativ zu werden – ob beim Zeichnen, Basteln oder Schreiben.

Aus der Schweiz direkt nach Japan: Von Martial Arts bis Kalligrafie

In der Asian & Japan Hall kannst du authentisches asiatisches Streetfood geniessen, dich an K-Pop-Tänzen versuchen, Kampfkünste ausprobieren oder Tipps und Tricks für Origami und Kalligrafiekunst einholen. Und wenn du wirklich nach Asien möchtest, kannst du deine Reise gleich vor Ort planen und dich beraten lassen.

Burgen, ferne Galaxien oder magische Wälder: Spaziere durch sämtliche Fan-Universen

Wer einmal da war, weiss: Die ZURICH POP CON & Game Show ist mehr als eine Messe. Sie ist ein Treffpunkt für Fans und Communities, ihre gemeinsamen Interessen zu feiern und zwei Tage in ganz andere Welten abzutauchen. Kurz gesagt: Wer einmal eintaucht, kommt garantiert mit leuchtenden Augen – und einem prall gefüllten Nerd-Herz – wieder heraus.

