Gibt's grosse Gefühle nur im Kino?



Gibt‘s grosse Gefühle nur im Kino?

Am Locarno Film Festival gibt es Emotionen auch neben der Leinwand. Sogar auf dem Teller!



Emotionen sind Startpunkt für neue Entwicklungen im Leben, in der Gesellschaft. Wir brauchen sie, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

Die Mobiliar als Hauptpartnerin sorgt am Locarno Film Festival neben der Piazza Grande für grosse Gefühle.

Filmreife Kulisse für Begegnungen bild: zvg

Der Locarno Garden la Mobiliare präsentiert sich in der filmreifen Kulisse des Castello Visconteo. Kreative aus der Schweiz gestalten ihn zum magischen Ort: Spektakuläre Lichtinstallationen der Lausanner Künstlerin Maya Rochat sowie Arbeiten des Künstlers Kerim Seiler regen an, den historischen Ort mit allen Sinnen zu erleben. Das Kollektiv Turba aus Lugano sorgt mit DJs und Livemusik für die stimmungsvolle Soundkulisse. Dazu gibt es Drinks und Food.

Exklusiv speisen im Castello-Restaurant ©: Arpad Anderegg

Im Locarno Garden la Mobiliare entsteht ein Restaurant: Hier bereitet die Künstlerin und Köchin Sandra Knecht jeden Abend exklusiv für 30 Personen ein 5-Gang-Menü zu. Assistiert wird sie von Koch-Wirbelwind Moritz Stiefel. Auch für den spontanen Hunger gibt es Köstlichkeiten.

Infos Locarno Garden la Mobiliare: Bars, Food, Kunst und Musik, 6. bis 17. August 2019, täglich 18.30 bis 03.00 Uhr, Castello Visconteo Locarno



Restaurant von Sandra Knecht: täglich um 18.00 Uhr. Reservation und Vorauszahlung.



Lichtperformances von Maya Rochat: 12. August, ca. um Mitternacht

Ausstellung von Maya Rochat im Kellergewölbe: täglich 18.30 bis 21.30 Uhr



Diskutieren über die Zukunft

©: Michael Calabrò

In der Diskussionsreihe Locarno Talks la Mobiliare diskutieren Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft über Emotionen und Zukunftsvisionen. «Now – the best place to change the future» heisst das Motto der Talks.

Locarno Talks la Mobiliare, im Spazio Cinema:

15. August, 11 Uhr: Maya Rochat , Künstlerin und Michel Comte , Künstler und Fotograf

Moderation: Michelle Nicol, Managing Director Neutral Zürich

, Künstlerin und , Künstler und Fotograf Moderation: Michelle Nicol, Managing Director Neutral Zürich 16. August, 11 Uhr: Barbara Treutlein , Prof. für quantitative Entwicklungsbiologie, ETH Zürich und Daniel J. Müller , Prof. für Biophysik, ETH Zürich

Moderation: Ralf Stutzki, Dozent am Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel

, Prof. für quantitative Entwicklungsbiologie, ETH Zürich und , Prof. für Biophysik, ETH Zürich Moderation: Ralf Stutzki, Dozent am Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel 17. August, 11 Uhr: Arthur Jafa, Videokünstler und Filmer

Moderation: Greg Tate, Schriftsteller

Peter Lindbergh setzt Emotionen ins Bild

Der weltberühmte Fotograf und Filmer Peter Lindbergh hat für die Locarno-Kampagne der Mobiliar Kulturschaffende in seiner unnachahmlichen schwarz-weiss Ästhetik in Szene gesetzt. Hier die Künstlerin Maya Rochat.

Engagement für Kunst und Kultur Die Mobiliar ist Hauptpartnerin des Locarno Film Festival. Überzeugt davon, dass Kulturschaffende neue Impulse für die Zukunftsgestaltung geben können, spielt die Kunstförderung eine wichtige Rolle für die genossenschaftlich verankerte Mobiliar.

Locarno Film Festival Vom 7. bis 17. August 2019 geht zum 72. Mal das Locarno Film Festival über die Bühne. Es die erste Ausgabe unter der neuen künstlerischen Leiterin Lili Hinstin. Erwartet werden Hilary Swank, Marthe Keller, Fredi M. Murer, Emmanuelle Béart, John Waters und viele mehr. Die Mobiliar ist zum 3. Mal als Hauptpartnerin dabei.