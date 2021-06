Promotion

Das Rheintal macht high



Wo nichts ist, muss was her. Das sagte man sich auch im Rheintal. Und so ist aus der einst vergessenen Schneise, in der man sich zur Begrüssung stolz «Hopp!» zuruft und der Ribel zum guten Ton gehört ein Hightech-Valley entstanden wo man arbeiten, aber auch unbedingt leben will.

Dieser Inhalt wurde vom Verein St. Galler Rheintal verfasst

1. Das Hightech-Tal

Hier brummt der Wirtschaftsmotor. Vom Kleinbetrieb bis zum Weltmarktführer - über 500 Firmen haben ihren Sitz im St. Galler Rheintal. Das sind attraktive Arbeitgeber wie SFS, Leica Geosystems oder Jansen. Sie alle machen das Rheintal zu einem der höchst industrialisiertesten Wirtschaftsregionen Westeuropas. Insbesondere in der Metallverarbeitung und im Industriesektor spielt das Rheintal ganz oben mit.

2. High vor Lebensfreude

Ein weiterer Trumpf (ihr wahres Geheimrezept) ist der Rheintaler Humor. Der kann derbe sein und unter der Gürtellinie liegen. Da die Rheintaler aber gerne über sich selber lachen und sich nicht immer ganz ernst nehmen, soll man ihnen das nicht übelnehmen. Drei Bier - und gut ist.

3. High Water Brewing

Apropos Bier. Das können sie auch. Die neuste Kreation der Brauerei Sonnebräu zeigt den Rheintaler Humor bestens.

HOP FEN HELL. Tschegsch?? Hopp = So sagt man Hallo im Rheintal, FEN = von und HELL = Hölle.

Höhö.. Ja, da bleibt kein Auge und keine Kehle trocken. Zudem stammt rund die Hälfte der weltweit getrunkenen Red-Bull-Dosen aus dem Rheintal. In Widnau stehen fünf Anlagen der Firma Rauch, die täglich bis zu zehn Millionen Dosen abfüllen. Wow!

4. Das Jet-Valley

Zürich, München, Mailand: Und mittendrin in diesem urbanen Triangel, das schöne Rheintal. Von nirgendwo her ist man mit dem Auto schneller in den eben genannten Weltmetropolen als vom Rheintal her. Kein Wunder also, zieht es immer mehr Familien in diese Idylle mit ländlichem Flair und dem wirtschaftlichen Touch. Das Rheintal ist die wohl meistunterschätzte Wohn- Arbeits- und Freizeitregion. Überzeug dich selbst davon.

5. High Noon

Kurz sind auch die Arbeitswege. Durchschnittlich beträgt der Arbeitsweg im Rheintal exakt 13,4 Minuten. Das heisst, man kann für das Mittagessen gemütlich nach Hause und mit der Familie zusammen am Tisch sitzen, hat genügend Zeit die Kaffeebohnen für den Espresso danach selber zu rösten und mit dem Hund kurz um den Teich zu spazieren.

Was ebenso bedeutet, dass man nach getaner Arbeit relativ schnell bei seinem wohlverdienten Feierabendbier sitzt. Cool? Cool.

6. High Cuisine

Wo wir gerade vom Essen sprechen. Kennsch Ribel? Auf ihre regionale Spezialität sind die Rheintaler besonders stolz. Ribel ist ein Brei. Ein Maisbrei. Er besteht aus einer Mischung von hellem Mais- und Weizengriess und wird zum Frühstück gegessen. Sättigt gut, ist preisgünstig und vegetarisch.

7. High hinaus

Berge, Täler, Wälder, Flüsse und Seen sind im Rheintal immer gleich ums Eck. Es warten 210 Wanderwege, die längste Inline-Skater-Strecke der Schweiz und natürlich die Ribelmaisfelder – sowie wunderschöne Weinreben. Abschalten also leicht gemacht. Und wem das zu ruhig ist, der schwingt seine Hüfte in den urchigen Spunten der Altstadt, tanzt sich durch die vielfältigen Kulturlokale oder turnt in einem der über 800 Vereine mit.

Das Rheintal macht also aus verschiedenen Gründen high. Die attraktiven und zukunftsorientierten Firmen, die Natur vor der Tür, Weltmetropolen ums Eck - und vor allem aber die Menschen - sind Vorzüge, die das Valley zu deiner neuen Heimat machen könnten. Oder zumindest Grund genung, ihm einen Besuch abzustatten. Online. Auf der Webseite. Die ist nämlich neu. Imfall.



rheintal.com



Ein High Five also auf das Rheintal!

