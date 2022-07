7 Pines Resort bild: ebookers.ch

Mein Ibiza: Die Balearen-Insel hat viel zu bieten

Die Sommerferien sind endlich da! Für viele heisst das: Ab ans Meer, ein paar Tage süsses Nichtstun am Strand und lokale Spezialitäten geniessen. Spanien zählt mit seiner vielfältigen Küche zu den Lieblings-Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer *. Besonders beliebt sind hierzulande die Balearen.

ebookers hat René Schudel auf Ibiza getroffen, wo der TV-Koch bereits seit Juni 2021 das Restaurant Green direkt am Hafen von Botafoch führt und entsprechend weiss, wo und wie man es sich auf Ibiza gut gehen lassen kann – nicht nur in kulinarischer Hinsicht.

Das Nachtleben von Ibiza ist nicht ohne Grund legendär. Eine ausgedehnte Partynacht in einem der angesagten Clubs sollten sich Feierwütige auf keinen Fall entgehen lassen. Die Auswahl an Locations mit bekannten DJ-Grössen ist schier unendlich. Der Club Amnesia beispielsweise gehört zu den grössten Diskotheken der Welt und macht seinem Namen alle Ehre: Er wurde schon mehrfach zum «Best Global Club» gewählt.

Ibiza hat die perfekte Grösse, um die Insel auf eigene Faust zu entdecken. Eine Fahrt mit dem Mietwagen ist ein Muss. In nur wenigen Stunden kann die Insel mit ihrer Küstenlänge von gut 210 km umrundet werden. Nicht entgehen lassen sollte man sich einen Abstecher in den malerischen Norden der Insel. Neben Traumstränden, spektakulären Klippen und ursprünglicher Natur findet man hier auch hübsche Dörfer, wie zum Beispiel den kleine Ort Sant Joan de Labritja. Besonders Naturliebhaber werden den ruhigen Norden der Insel lieben.

René Schudel liegt Ibiza-Besuchern ausserdem einen Tagestrip zur Nachbarinsel Formentera ans Herzen. Die kleine, zauberhafte Insel liegt 19 km südlich von Ibiza und überzeugt mit grandiosen Traumstränden, entspanntem Hippie-Flair und viel Natur. Ins Auge fällt auf der kleinen Schwesterinsel Ibizas das Farbenspiel des Meeres, das in den schönsten Türkis- und Blautönen schimmert und der Insel auch ihren Beinamen eingebracht hat: Formentera gilt als «die kleine Karibik».

Doch auch Ibiza muss sich in Sachen Strandleben nicht verstecken: Von abgelegenen malerischen Buchten über belebte Sandstrände ist auf der Insel für jeden Geschmack das Richtige dabei. René Schudel hat uns seine Top 3 verraten:

Der Strand Cala Bonita (Platja S'Estanyol)

Der kleine Strand von S'Eastanyol befindet sich in der Nähe der Ortschaften Jesús und Talamanca, etwa 9 km nordöstlich von Ibiza Stadt. Das Wasser in der kleinen Bucht ist glasklar und ideal zum Schnorcheln. Der Strand ist mit dem Auto erreichbar, allerdings ist die Anfahrt etwas holprig und die Bucht deshalb nicht zu voll.

Unser Hoteltipp: Hotel Can Jaume by Ocean Drive

Das familiäre und charmante Viersternehotel in ruhiger Umgebung zeichnet sich besonders durch seinen sehr freundlichen Service und ein grossartiges Frühstücksangebot aus. Das Hotel ist umgeben von Orangenhainen. Die Zimmer sind modern und freundlich eingerichtet. Ein schöner Pool bietet zudem Erfrischung an einem warmen Sommertag.

Hotel Can Juame

Der Strand Cala Conta (Cala Comte)

Der Strand Cala Conta (Cala Comte) liegt im Südwesten der Insel. Der Ausblick vom Sandstrand über das türkisblaue Meer auf die kleinen, vorgelagerten Inseln S'Espartar Illa des Bosc und Sa Conillera ist traumhaft. Wer atemberaubende Sonnenuntergänge erleben möchte, ist hier genau richtig. Im Sommer gelangt man auch per Bus oder mit der Fähre ab San Antoni zur Cala Conta.

Unser Hoteltipp: 7 Pines Resort

Nur wenige Kilometer vom Strand von Cala Conta entfernt liegt das 5 Stern Hotel 7 Pines Resort, das entspannten Luxus an der Westküste Ibizas bietet. Das zur Hyatt-Gruppe gehörige Resort liegt in einem Pinienhain an den Klippen zwischen Cala Conta und Cala Codolar und bietet einen wunderschönen Ausblick sowie gesundes Essen, ein Spa, Yoga und Pools mit Meerblick

7 Pines Resort

Die Strände von Formentera

Strände wie in der Karibik findet man auf der kleinen Baleareninsel Formentera zuhauf. Die verträumte Insel ist von Ibiza aus per Fähre in einer knappen halben Stunde erreichbar. Die langen, weitgehend naturbelassenen Sandstrände mit Dünen und Pinienwäldern eignen sich ganz besonders für Ferien mit Kindern: Die Strände auf Formentera sind meist breit und in aller Regel flach abfallend.

Das Five Flowers Hotel & Spa Formentera ist das erste und bislang einzige 5-Sterne Luxushotel auf Formentera. Inspiriert vom Hippie Lifestyle der Insel vereint das Hotel Luxus in unmittelbarer Nähe vom Strand von Es Pujols und nur wenige Meter vom Touristenzentrum der Insel entfernt.

Five Flowers Hotel & Spa Formentera