Herbstlich unterwegs im Piemont und Berner Oberland

Goldene Wälder und historische Dörfer im Piemont, Bergriesen und hunderte von Kilometern Wanderwege im Berner Oberland: Die beiden Regionen laden auch im Herbst über zum Wandern ein. Hin und auch wieder zurück bringt dich bequem die BLS.

Valle Vigezzo

Durch das Tal der Maler

Dem aufmerksamen Wanderer fallen sie sofort auf: dekorierte Fassaden, Kapellen und Kultstätten aber auch geschmückte Wohnhäuser sowie Kirchen mit Wandmalereien. Willkommen im Vigezzo-Tal, willkommen im Tal der Maler. Hier fanden zahlreiche von ihnen Inspiration für ihre Werke. Wer im Tal unterwegs ist, wandelt dann auch auf den Spuren der Künstler. Besonders gut geht das dank des «Circuito dei Santi», einem umfangreichen Wanderwegnetz, das sich über das gesamte Tal erstreckt. Eine beliebte Strecke führt in rund einer Stunde von Santa Maria Maggiore nach Druogno.

Anreise: Ab Bern mit dem RegioExpress Lötschberger über die Lötschberg-Bergstrecke direkt nach Domodossola, weiter mit der Vigezzina-Centovalli Bahn nach Santa Maria Maggiore.

Rückreise: Ab Druogno zurück mit der Vigezzina-Centovalli Bahn nach Domodossola



Val Divedro

Auf den Spuren von Stockalper und Napoleon

Zwar baute Napoleon Bonaparte Anfang des 18. Jahrhunderts eine Strasse über den Simplon. Doch den Pass für sich und seine Maultiere überwind- und nutzbar machte der Händler Kaspar Stockalper bereits Mitte des 17. Jahrhunderts. Heute ziehen sich ausgeschilderte Wanderwege durch das Val Divedro in der italienisch-schweizerische Grenzregion. Einer davon startet in Varzo und führt übers Valle Cairasca zum Skiort San Domenico. Während neun Kilometern und rund 3:45 Stunden geht es durch herbstlich bunte Wälder und über Weiden und Almen, die den Blick auf die umliegenden Bergriesen freigeben.

Anreise: Ab Bern mit dem RegioExpress Lötschberger über die Lötschberg-Bergstrecke direkt nach Varzo.

Rückreise: Ab San Domenico, paese zurück mit dem Bus bis nach Varzo.



Uriezzo Schlucht

Wunder des Wassers

Wie in einer anderen Welt wähnt man sich beim Betrachten der speziellen Formationen in der Schlucht von Uriezzo nördlich von Domodossola. Hier hat die Kraft des Wassers in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet. Gletschertöpfe, Kessel, Mühlen, Rillen und Nischen sind die Zeugen davon. Bei der rund zwei Stunden dauernden Rundtour kommt man dann auch so richtig ins Staunen. Wer noch mehr über den eindrücklichen Gletscherpark erfahren will, sollte am 10. oder 24. Oktober 2020 bei der geführten Wanderung (in Deutsch) am Nachmittag dabei sein.

Anreise: Ab Bern mit dem RegioExpress Lötschberger über die Lötschberg-Bergstrecke direkt nach Domodossola.

Rückreise: Ab Bern mit dem RegioExpress Lötschberger über die Lötschberg-Bergstrecke direkt nach Domodossola, weiter mit dem Bus bis nach Baceno.

Der Wanderzug bringt dich schnell und bequem zu den Ausgangsorten der schönsten Wanderrouten im Piemont. Bis zum 25. Oktober 2020 gibt es jeweils samstags und sonntags eine spezielle Wanderung-Verbindung ab Bern über die Lötschberg-Bergstrecke. Und das ohne Umsteigen bis nach Domodossola mit Halt in Varzo und attraktiven Spartickets mit dem ÖV. Alle Infos dazu findest du hier.

Engstligenalp

Für Familien und alle anderen

Auf 2000 Metern hoch über Adelboden liegt die Engstligenalp. Rauf geht es mit der Luftseilbahn oder zu Fuss. Wer die zweite Variante wählt, kommt über den einfachen Klettersteig «Chäligang» an malerischen Wasserfällen vorbei. Die Engstligenalp, notabeneKulturlandschaft und Auengebiet von nationaler Bedeutung, ist Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen. Ein besonderes Highlight ist dabei die Besteigung des Wildstrubels. Ein Bergführer bringt Interessierte in 4 bis 5 Stunden über Felsen und Gletscher auf den Gipfel auf 3243 Meter über Meer. Dort wird man nach dem schweisstreibenden Aufstieg mit einer atemberaubenden Aussicht ins Wallis und bis zu den Jurahöhen belohnt. Für Sparfüchse: Mit dem Familienhit der Bergbahnen Engstligenalp AG kostet das Retourticket für die Luftseilbahn 56 Franken für die ganze Familie (2 Erwachsene, max. 4 Kinder). Tipp: Gemütliche Raclettehütte auf der Engstligenalp bis am 25. Oktober 2020. Eine urchige Alphütte wird zum gemütlichen Restaurant.

Sommersaison noch bis am 25. Oktober 2020

Anreise: Mit dem RegioExpress Lötschberger bis Frutigen und mit dem AFA-Bus bis zur Talstation der Bergbahnen Engstligenalp.



Gstaad

Paradies für Outdoorfreunde

In Gstaad fühlen sich Outdoorfreunde besonders wohl. Ein Grund dafür ist das Wanderwegnetz, das 300 Kilometer umfasst. Einige davon nimmt die Strecke auf den Rinderberg für sich in Anspruch. Während rund zwei Stunden müssen nur gerade 77 Höhenmeter hinauf überwunden werden, denn die Tour startet bequem mit der Gondelban ab Zweisimmen. Via Hornberg/Horneggli und Gandlouenegrat (2079 m.ü.M.) ist die Aussicht auf das wunderbare Berner Alpen-Panorama eine stete Begleiterin. Gut zu wissen: Im BLS-Webshop gibt es ein praktisches Rundreiseticket eigens für diese Wanderung zu kaufen.

Sommersaison noch bis am 18. Oktober 2020

Anreise: Mit dem RegioExpress Lötschberger bis Zweisimmen und Gondelbahnfahrt auf den Rinderberg.

Rückreise: Sesselbahnfahrt Schönried-Horneggli und Bahnfahrt Schönried-Zweisimmen

Sunnbüel-Gemmipass

Der Klassiker

Der Weg über die Gemmi ist historisch. Er verbindet das Berner Oberland mit dem Wallis. Schon die Römer nutzen diesen Säumerpfad. Ab Kandersteg fährt die Luftseilbahn auf den Sunnbüel. Von dort aus liegen rund 2:45 Stunden Fussmarsch vor einem. Auf dem Weg warten etwa der Daubensee und eine imposante Fernsicht auf die Walliser Berge. Die Wanderung kann auch ab Leukerbad gestartet werden und ist ebenso beeindruckend. Übrigens: Wer im BLS-Webshop das An- und Rückreiseticket mit dem ÖV gleichzeitig kauft, profitiert von 30% Rabatt auf die Luftseilbahnfahrten.

Sommersaison noch bis am 1. November 2020

Anreise: Mit dem RegioExpress Lötschberger bis Kandersteg und mit dem Bus bis zur Talstation der Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel.

Rückreise: Ab Leukerbad mit dem Bus bis Leuk und mit der Bahn zurück. Wanderung auch in entgegengesetzter Richtung möglich.

