Mitspielen und tolle Preise abgrasen

Bist du Profigamerin oder einfach nur ein Graslandguru? Beweise es im Online-Game und gewinne mit etwas Glück Preise im Wert von 10'000 Franken.

Die Schweizer Milchproduktion und unser einzigartiges Grasland gehen Hand in Hand. Tauche mit dem Spiel «Swissmilk Planets» direkt in diese Welt ein, steuer unsere Kuh Lovely durch das Schweizer Grasland und beantworte so viele Fragen wie möglich.

Swissmilk schenkt dir die Chance auf tolle Preise: Freu dich auf ein stylisches E-Bike oder einen hochwertigen Laptop im exklusiven Swissmilk-Design. Zusätzlich warten viele weitere Überraschungen auf dich – wie Gutscheine von Digitec Galaxus oder feine Milchprodukte direkt aus dem Hofladen. Mitspielen lohnt sich – viel Glück!