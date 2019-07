Promotion

bild: swissmilk

Sind sie nicht wunderschön? Frozen Yogurt Muffins von Swissmilk

Über Nacht in den Tiefkühler, am nächsten Tag in den Magen. Herrlich!

Zutaten

Für 10-12 Stücke

10-12 Muffinförmchen aus Silikon oder Papierförmchen und Muffinblech

Boden:

75 g Knuspermüesli

2 EL Mandelmus

2 EL Honig



2 EL Mandelblättchen, geröstet

Joghurtmasse:

360 g Erdbeer- oder Himbeer-Joghurt

1 dl Rahm, flaumig geschlagen

150 g Beeren, z.B. Himbeeren und Erdbeeren, in Spalten

2 EL Kakaonibs



Zubereitung

Zubereiten: 30 Minuten

Tiefkühlen: 4 Stunden

Auf dem Tisch in 4.5 Stunden

Boden: Knuspermüesli mit Mandelmus und Honig mischen, in die Förmchen verteilen und mit einem Löffel flach drücken. Mandelblättchen ohne Fettstoff in Pfanne leicht rösten. Joghurtmasse: Joghurt mit dem Rahm mischen, in die Förmchen verteilen. Beeren, Mandelblättchen und Kakaonibs darüberstreuen, 4-6 Stunden oder über Nacht tiefkühlen. Vor dem Servieren die FroYo Muffins aus den Förmchen nehmen, leicht antauen lassen und geniessen.

Je nach Saison andere Beeren oder tiefgekühlte Beeren verwenden.

