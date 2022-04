Spanung garantiert: 10 neue Krimis aus deiner Region!

Promotion

Buch 1



Philipp Gurt: «Bündner Abendrot»

Giulia de Medici, Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, wollte ein paar Tage in ihrer Hütte im Hochtal Sapün verbringen, in der Abgeschiedenheit der Berge, auch um ihre grosse Liebe Erkki zu vergessen. Doch dann steht mitten in der Nacht eine verstörte Frau mit einem blutverschmierten Messer vor Giulias Tür: Woher kommt sie? Ist sie Täterin oder Opfer? Braucht sie Hilfe, oder will sie Giulia etwas antun? Noch in derselben Vollmondnacht begeben sich Giulia und ihre Kollegin Nadia Caminada auf Spurensuche. Schnell wird klar, dass die Alpweiden nicht so verlassen sind, wie sie scheinen: Die Polizistinnen geraten in Lebensgefahr, und ihre Ermittlungen führen sie zurück bis ins Jahr 1984, als der Linthebene-Mörder im Unterland Angst und Schrecken verbreitete.



Ein spannender und lebendig geschriebener Krimi mit tollen Charakteren. Absolute Leseempfehlung!

Buch 2

Gabriela Kasperski: «Zürcher Glut»

Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos macht Botschafter Stephen Keller Zwischenstation in seiner Heimat Zürich. Während eines Empfangs mit Gästen aus aller Welt geht plötzlich sein Patrizierhaus in Flammen auf. Der Verdacht auf Brandstiftung steht schnell im Raum, aber die Immunität der Beteiligten legt sich wie ein bleierner Vorhang über die Ermittlungen. Werner Meier und Zita Schnyder müssen den Feuerteufel finden, bevor ihnen die Zeit davonläuft. Da schlägt er erneut zu. Und diesmal soll alles brennen.



Gabriela Kasperski gelingt es, mehrere Handlungsstränge zusammenzuführen und zudem auf gesellschaftspolitische Entwicklungen hinzuweisen, ohne den Zeigefinger zu erheben. Ein wichtiges Buch!

Buch 3



Viktor Steinhauser: «Luzerner Gabelfrühstück»

Nach einem Maskenball liegt der Bauer Aurel Zemp am Fasnachtsdienstag erschlagen im Stall neben der Kuh Aurora. Wer hat diesen Mord begangen? Die Familie ist zerstritten, Tierschützer kritisieren die Tierhaltung auf dem Hof, der polnische Knecht verschwindet und die schöne Freundin des Jungbauern erhält seltsame Briefe. Die Ermittlungsarbeiten führen die Kommissare Timo Braunwalder und Eva Bilic Kerner außerdem auf die Spur dubioser Machenschaften im Gastro- und Baugewerbe der Stadt. Im Luzerner Filz rumort es. Spannend von der ersten bis zur letzten Seite!

Buch 4

Paul Lascaux: «Berner Totentanz»

Pascal Ramseyer macht ein unglaubliches Schnäppchen. Er ersteigert ein nicht signiertes Aquarell von Paul Klee. Bereits kurz nach der Auktion meldet sich jedoch der Verkäufer, der das Bild unbedingt zurückhaben möchte. Ramseyer stellt sich stur und schaltet zu seinem Schutz die Detektei Müller & Himmel ein. Doch Heinrich Müller und Nicole Himmel haben nicht mit der Vehemenz gerechnet, die der Verkäufer und seine Hintermänner an den Tag legen. Und deren Geduld scheint bereits aufgebraucht...



Buch 5

Ina Haller: «Liestaler Gold»

Samanthas Nachbarin Josefina wird brutal ermordet – das Haus ist verwüstet, im Keller werden mysteriöse Spuren einer Grabung entdeckt. Samantha will ergründen, was passiert ist, doch statt auf Antworten stösst sie nur auf weitere Ungereimtheiten: Der Ex-Freund der Toten verstrickt sich in Widersprüche, und auch in Josefinas Vergangenheit tun sich Abgründe auf. Dann wird der Vater des Opfers tot aufgefunden, und auf einmal steht Samantha selbst im Fadenkreuz der Ermittler. Neue meisterhafte Spannung von Bestsellerautorin Ina Haller!



Buch 6

Oliver Thalmann: «Mord im Hotel Savoy»

Der Zürcher Unternehmer und Politiker Marc Berger wird tot aufgefunden – vergiftet während seiner eigenen Benefizgala im prestigeträchtigen Hotel Savoy. Kommissar Monti, der den Fall widerwillig übernimmt, steht vor einer heiklen Aufgabe: Auf der Gästeliste stehen einhundert Personen. Eine berühmter als die andere, sogar sein höchster politischer Vorgesetzter befindet sich darunter. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Jeder hat etwas zu verbergen. Rasant, humorvoll, überraschend.



Buch 7

Martin Rüfenacht: «Reussstrudel»

Bremgartens Marktchef stirbt plötzlich - und auf äusserst ungewöhnliche Weise. Kantonspolizist Stephan Bernauer und sein Team nehmen die Ermittlungen auf und stossen auf zahlreiche verdächtige Marktfahrer und eine Mauer des Schweigens. Alle haben mindestens ein Motiv, sich des unliebsamen Zeitgenossen zu entledigen. Bald finden sich die Ermittler in einem Netz aus dunklen Machenschaften, Intrigen, Günstlingswirtschaft und persönlichen Fehden wieder. Die Wahrheit hat viel grössere Ausmasse, als Bernauer es sich vorstellen kann. Spannend bis zum Schluss mit einem unerwarteten Ende.

Buch 8

KuhnKuhn: «Waidmannsleid - Noldi Oberholzers fünfter Fall»

Auf einem beliebten Aussichtspunkt im Tösstal wird ein junger Mann erschossen. Der jüngere Sohn von Kantonspolizist Arnold «Noldi» Oberholzer findet den Toten und stellt fest, dass er ihn kennt. Noldi muss sich auf die Suche nach einer Wahrheit machen, die ihm nicht gefällt. Dabei trifft er eine Schlange, macht leidvolle Bekanntschaft mit dem Turm eines Schachspiels, spürt windigen Alibis nach und landet bei den Kühen im Stall, bis ein Sonntagszopf schliesslich die Lösung bietet.

Buch 9

Saskia Gauthier: «Die dunklen Wasser der Limmat»

Zürich im Sommer. Lisa Klee, eine unerfahrene Assistenzärztin der Rechtsmedizin, macht sich bei Kollegen und Ermittlungsbehörden zum Gespött, weil sie hinter einem offenkundigen Selbstmord ein Tötungsdelikt vermutet. Als sie bei weiteren Obduktionen Ungereimtheiten feststellt, kommt sie einem verborgenen Geheimnis auf die Spur. Doch ihre dunklen Vorahnungen werden von niemandem ernst genommen. Lisa bleibt nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln und bringt sich damit in tödliche Gefahr. Lebendig und unterhaltsam geschriebener Zürcher Krimi.

Buch 10

Silvia Götschi: «Tod an der Goldküste»

Als die vermögende Witwe Merlinde Vonlanthen auf einer Kreuzfahrt ausgeraubt wird, ahnt niemand, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Doch wenige Monate später wird sie erneut überfallen. Kurz darauf wird ihr Bodyguard in ihrer Villa ermordet – und Merlinde gerät unter Tatverdacht. Das Detektivpaar Maximilian von Wirth und Federica Hardegger nimmt sich des Falls an. Wer will der alten Dame schaden? Auf der Suche nach der Wahrheit tun sich menschliche Abgründe auf – und Maximilian und Federica geraten selbst in Gefahr. Inspiriert von einer wahren Begebenheit, erscheint am 19. April.

