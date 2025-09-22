bild: BLS AG

6 Ausflüge, die dir den Herbst versüssen

Der Herbst lädt zu spannenden Ausflügen ein. Erlebe eine Zeitreise im Uhrenmuseum, begegne Tigern im Sikypark, rätsle in Ligerz oder wage dich auf die Hostalde-Brücke. Auch Kultur in Neuenburg oder Genuss im GoldenPass Express warten auf dich. Mit der BLS reist du entspannt und profitierst von Extras wie Rabatten und Spartipps.

Zeitreise in La Chaux-de-Fonds

Zeit im Überfluss? Eher nicht. Darum ab ins Internationale Uhrenmuseum (MIH) in La Chaux-de-Fonds. Es verbindet starke Architektur mit einer Sammlung, die von frühen Zeitmessern bis zur Präzisionsuhr reicht. Du staunst vor dem monumentalen Glockenspiel, blickst ins Restaurierungszentrum, entdeckst Hans-Erni-Fresken und Neuankäufe der Kunstsammlung. 2025 dreht sich die Sonderausstellung um die Spiralfeder, seit 350 Jahren das Herz mechanischer Uhren. Anreise: Zug bis La Chaux-de-Fonds, kurzer Fussweg

bild: BLS AG

Tierisch stark: Animal’n’Rail Sikypark

Weisse Tiger und Greifvögel im Sturzflug: Im Sikypark in Crémines erlebst du Tiere so nah wie selten. Fast 1000 in Not geratene Wild- und Haustiere aus über 70 Arten haben hier ein neues Zuhause gefunden. Kids toben auf Spielplätzen, fahren mit dem Siky Express oder staunen auf dem Forscherpfad. Du erfährst die Geschichten der Schützlinge bei Fütterungen oder Flugshows. Kaufst du für die An- und Rückreise ein ÖV-Billett erhältst du 10 % Rabatt auf den Eintritt. Die Anreise ist easy. Nimm den Zug bis «Crémines-Zoo».

bild: BLS AG

Rätselabenteuer in Ligerz

Skandal in Ligerz, der goldene Schlüssel ist verschwunden. Jetzt ist dein detektivischer Spürsinn gefragt. Bei der Rätselrundreise «Akte Ligerz» begibst du dich auf Spurensuche rund um den Bielersee – zu Fuss, mit dem Schiff und der Standseilbahn «vinifuni». Unterwegs löst du knifflige Aufgaben und entdeckst die Region auf spielerische Weise. Im September profitierst du von 10 % Rabatt auf die Rätselrundreise. Rüste dich aus mit Schreibzeug, einem Handy mit Internetzugang sowie den Startunterlagen, und los gehts.

bild: BLS AG

Hängebrücke Hostalde: Nervenkitzel bei Frutigen

Auf der Wanderung zur Hostalde-Brücke bei Frutigen erwartet dich ein Mix aus Natur, Kunst und Adrenalin. Der gut markierte Weg führt durch ein Auengebiet und vorbei an Holzskulpturen und Naturkunstwerken des Bildhauers Johann Inniger. Nach einem kurzen steilen Aufstieg steht sie vor dir: die 153 Meter lange Brücke, 38 Meter über dem Engstligenbach. Wer sich traut, wird mit Bergluft, Aussicht und dem Beizli auf der anderen Seite belohnt. Zurück gehts mit Bus, zu Fuss via Skulpturenweg oder vorbei an der Ruine Tellenburg.

bild: BLS AG

In die Museumsstadt Neuenburg eintauchen

Gelber Kalkstein, der in der Sonne leuchtet, dazu ein Schloss und die grösste Fussgängerzone der Schweiz – Neuenburg ist ein einziges Flanier-Highlight. Und wer Kultur tanken will, hat die Qual der Wahl: Naturhistorisches Museum, ethnografisches Museum, Laténium – Archäologiepark & Museum, Centre Dürrenmatt, Museum für Kunst und Geschichte und mehr. Übrigens, mittwochs sind viele Museen gratis. Mit dem Zug bist du fix in Neuenburg, vom Bahnhof gehts zu Fuss oder per Bus direkt ins nächste Museumserlebnis.

bild: BLS AG

GoldenPass Express: Luxus auf Schienen

Von Interlaken bis Montreux ohne Umsteigen, aber mit ganz viel Aussicht: Der GoldenPass Express macht jede Minute zur Genussreise. Dank den extragrossen Panoramafenstern geniesst du ein maximales Alpen- und Aussichtskino. Kulinarisch verwöhnt dich der Catering-Service an Bord. In der neuen Prestige-Klasse reist du sogar mit dreh- und beheizbaren Sesseln, aber auch in 1. und 2. Klasse reist du komfortabel. Tipp für Sparfüchse mit Halbtax: Spartageskarte checken! Reservation empfohlen, bei Prestige obligatorisch.

bild: BLS AG