Bevor ihr zum Apèro geht: Jetzt abstimmen und die besten Apèro-Momente küren!

Jeder Apèro ist ein bisschen Dolce Vita – ganz egal ob auf Balkonien, am Meer oder in der Lieblingsbar mit Freunden. Und dass eigentlich immer die richtige Zeit für einen Apèro ist, habt ihr uns mit euren Schnappschüssen definitiv bewiesen! Grazie mille dafür! Jetzt ist es an euch aus den 20 besten Apèro-Momenten die drei Siegerfotos zu erwählen – und mit ziemlicher Sicherheit gleich Lust aufs Aperölen zu bekommen.

Buttermilch ist gut für Muckis. Weitere Buttermilch-Facts gibts hier.

Klar, Buttermilch ist nicht das sexyste Getränk weit und breit. Wenn du denkst «Buttermilch – häh?», dann ein Tipp: Lies mal unsere drei Facts. Vielleicht kommst du ja auch ins Team Buttermilch.

Im Kühlregal musst du etwas Ausschau halten, aber in den Grossverteilern solltest du sie dann doch finden – säuerliche Nature-Buttermilch oder die süsse Variante mit Geschmack. In dem Fall empfehlen wir dir: kaufen und probieren. Denn wir können uns nicht ganz erklären, warum Buttermilch bei uns in der Schweiz – im Gegensatz zu Deutschland oder Amerika – so ein Underdog ist. Eine Buttermilch-Hommage in drei Fakten: