Aperitif: Mehr als nur ein Drink vor dem Essen

Was ist ein Aperitif? Von passenden Häppchen bis hin zu den idealen Drinks: In diesem Beitrag erfährst du mehr darüber.

Was ist ein Aperitif?

Unter einem Aperitif versteht man ein zumeist alkoholhaltiges Getränk, das vor einem Essen gereicht wird, um den Appetit anzuregen. Aus diesem Grund haben Aperitifs häufig eine leicht bittere Note. Vor allem in der französischen und italienischen Esskultur haben diese Getränke als Starter eine lange Tradition.

Beim Apéro, wie wir Schweizer:innen ihn nennen – werden klassische Apéro-Fingerfood-Speisen zusammen mit einem Aperitif-Getränk serviert. Der Apéro ist nicht zwingend mit einem anschliessenden Essen verbunden und kann gänzlich für sich allein stehen. Dennoch bietet er sich an, um den (kleinen) Hunger zu stillen. Beliebt sind beispielsweise Fingerfood, kleine belegte Brötchen oder Amuse-Gueule. Wenn es ganz unkompliziert sein soll, dann können auch kleine Knabbereien wie Chips, Gürkchen und Cherrytomaten sowie Oliven serviert werden.

Spritzige Drinks und Aperitif-Ideen

Ein klassischer Aperitif besteht aus einem leichten Drink und soll nicht sättigen – Getränke auf der Basis von Milch oder Ei sind daher ungeeignet. Für klassische Aperitif-Ideen kommen prickelnde Schaumweine oder leichte Spirituosen wie die Liköre von Trojka infrage, welche nicht zu viel Alkohol enthalten und vielseitige Geschmacksrichtungen aufweisen – von Grapefruit-Holunderblüte über Erdbeere-Cranberry bis hin zu Coconut ist alles dabei. Mit den Likören von Trojka ist in nur wenigen Schritten ein Drink gemixt. Trojka Flamingo mit dem fruchtig-frischen Geschmack nach Grapefruit und Holunderblüte eignet sich ideal als Aperitif.

Im Folgenden stellen wir euch einige Trojka Flamingo Rezeptideen vor.

Der Flamingo Spritz ist ein fruchtiger Drink, der mit Grapefruitlikör und Prosecco zubereitet wird.

Zutaten:

Viel Eis

4 cl Trojka Flamingo

4 cl Prosecco

4 cl Soda Water

1 Grapefruit

1 Zweig Minze

Zubereitung:

Fülle ein grosses Weinglas mit Eis und gib nacheinander Trojka Flamingo, Prosecco und Soda Water dazu. Den fertigen Drink kannst du mit Minze und einem Stück Grapefruit garnieren.

Der Flemon ist ein Easy Mixer Drink von Trojka Flamingo. Er schmeckt süss-frisch, hat eine fruchtige Note und ist mit seiner Balance zwischen Süsse und Säure ein geschmacklich harmonischer Cocktail.

Zutaten:

Viel Eis

4 cl Trojka Flamingo

10 cl Bitter Lemon

1 Grapefruit

Zubereitung:

Gib Eis in ein Glas, giesse Trojka Flamingo hinein und fülle es mit Bitter Lemon auf. Den fertigen Drink garnierst du mit einem Grapefruitschnitz.

Lieber ohne Alkohol?

Als alkoholfreie Apéro-Alternative eignen sich erfrischende Limonaden oder Spirituosenalternativen ohne Alkohol. In den letzten Jahren ist die Auswahl an alkoholfreien Drinks enorm gestiegen. Dazu zählen auch alkoholfreie Mixgetränke, die an Bitterliköre oder klassische Longdrinks wie den Gin Tonic erinnern.

Wer keine Lust auf Alkohol hat, aber dennoch nicht auf den Geschmack von klassischen Drinks verzichten möchte, für den ist Ginoni genau das Richtige. Der Drink verspricht 100-prozentigen Gin-Tonic-Geschmack, ist aber alkoholfrei.

Ein alkoholfreier Aperitif steht für Genuss ohne Kompromisse und lässt sich damit perfekt mit einem bewussten, modernen Lebensstil vereinbaren. Die Nachfrage im Segment der hochwertigen alkoholfreien Getränke ist in den letzten Jahren dementsprechend im Steigen begriffen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat DIWISA mit dem Ginoni – einem alkoholfreien Gin Tonic-Getränk – ein Trendgetränk geschaffen.

Das alkoholfreie Gin-Tonic-Getränk gibt es in den Geschmacksrichtungen Classic, Lemon und Berry – und sie alle schmecken zu jeder Gelegenheit. Ein Ginoni geht einfach immer und verspricht alkoholfreien Genuss beim Businesslunch ebenso wie beim BBQ mit Freunden, allein auf der heimischen Terrasse oder als Apéro vor einem ausgiebigen Dinner mit der Familie. Da kann man auch problemlos zu einem zweiten Glas greifen.