Wieso immer mehr ein Auto von ihr wollen

Léa Miggiano hat 2018 mit Carvolution das Auto-Abo erfolgreich auf den Schweizer Markt gebracht. Im Interview erzählt sie über den Erfolg von Carvolution und die Zukunft.

Das Auto-Abo von Carvolution, die preiswerte Alternative zu Kauf und Leasing, wird in der Schweiz immer beliebter. Dank der Einfachheit, der Flexibilität und den tiefen Gesamtkosten entscheiden sich immer mehr, ihr Auto im Abo zu fahren. Hinter dem Trend steckt Léa Miggiano, Mitgründerin und CMO von Carvolution. Sie hat innerhalb kürzester Zeit vielen Autofahrerinnen und -fahrern das Leben vereinfacht und die Kosten fürs eigene Auto gesenkt. Im Interview erzählt sie, wie Carvolution Fahrt aufgenommen hat.

Was ist ein Auto-Abo?

Léa: Carvolution bietet mit dem Auto-Abo-Konzept eine Alternative zum Leasing und Autokauf. Kundinnen und Kunden wählen aus über 70 Modellen diverser Marken ein passendes Auto und bestimmen die Laufzeit, welche ein paar Monate oder mehrere Jahre betragen kann. Es braucht bei einem Auto von Carvolution keine zusätzliche Vollkaskoversicherung, Steuern, Reifen oder sonst etwas, denn im monatlichen Fixpreis von Carvolution ist alles ausser Tanken bzw. Laden bereits inklusive. Kurz: Man zahlt einen monatlichen Fixpreis für sein eigenes Auto, spart oft eine Menge Geld und kann die Laufzeit des Abos flexibel wählen - so einfach funktioniert es.

Auf den ersten Blick sehen die Auto-Abo-Preise aber recht teuer aus?

In der Tat, denn intuitiv vergleicht man sie zum Beispiel mit einer Leasingrate. Allerdings ist eine Leasingrate meist nur die Finanzierung des Autos. Zusätzlich zur Leasingrate muss man noch die Vollkaskoversicherung, die Steuern, die Bereifung usw. berücksichtigen, damit man erkennt, wie preiswert das Auto-Abo ist.

Wie kann ein Vergleich der Kosten gelingen?

Am Einfachsten ist es eigentlich, einen Abo-Preis zu nehmen und dort alle Kosten herauszurechnen. Um zu wissen, wie hoch die Kosten im Schnitt sind, können TCS Daten helfen, um die korrekten Betriebskosten anzunehmen. Bei einem VW Tiguan R-Line für 3 Jahre kann die Berechnung beispielsweise wie folgt aussehen:

Das Auto selbst kostet dann nur noch 495 CHF pro Monat. Nun stellt sich die Frage, ob man den VW Tiguan R-Line mit einem Listenpreis von über 70’000 CHF für diesen Preis leasen oder finanzieren kann. Ich habe bis jetzt kein Angebot gesehen.

Wie kann man eine Leasingrate herausfinden?

Ich nutze mehrheitlich den Leasingrechner von Comparis. Damit ich einen möglichst realistischen Restwert für das Leasingende habe, nutze ich die Daten von Eurotax. Beim VW Tiguan R-Line gehe ich davon aus, dass man einen Rabatt kriegt und deshalb nur rund 60’000 CHF durch die Leasing Bank finanzieren muss. Nutzt man den Rechner, kriegt man eine monatliche Leasingrate zwischen 1’119 CHF und 1’193 CHF pro Monat, abhängig vom Zinssatz. Ansonsten am besten einfach eine Leasingofferte anfordern. Diese lässt sich dann gut mit unserem Angebot vergleichen. Setzt man nun die 495 CHF pro Monat (also die reinen Autokosten beim Abo) der Leasingrate gegenüber, sieht man schnell, wie gross das Sparpotenzial ist. Einen Nachteil hat das Abo natürlich, denn bei uns kann man das Auto nicht selbst konfigurieren oder spezielle Ausstattungswünsche anbringen. Wer aber ein passendes Auto findet, der kann ziemlich sicher seine Finanzen schonen.

Wie funktioniert die Buchung eines Auto-Abos?

Ganz einfach auf Carvolution.ch. Dort wählen zukünftige Kundinnen und Kunden ein passendes Auto aus, ganz egal ob Kleinwagen, Elektroauto oder SUV. Danach konfigurieren sie ihr Abo. Dazu gehört die Wahl der Kilometerleistung (diese kann monatlich selbst in der App angepasst werden), die Mindestlaufzeit des Abos (zwischen 3 und 48 Monaten), der Selbstbehalt für die Vollkaskoversicherung und natürlich der Wohnkanton wegen der kantonalen Einlösung und der Steuern. Nach der Buchung löst Carvolution das Auto für Kundinnen und Kunden in ihrem Wohnkanton ein und regelt die Versicherung, sodass für Kundinnen und Kunden kein Papierkram oder Aufwand entsteht. Auf Wunsch liefern wir das Auto dann direkt bis vor die Haustür.

Das heisst, man kann nur online buchen?

Nein, so ist es überhaupt nicht. Online geschieht zwar das meiste, doch es gibt auch jene, die vorbeikommen, um ein Auto oder auch gleich mehrere zu besichtigen. Wir schicken auch oft Offerten. Das hilft den Leuten, unser Angebot in Ruhe durchzugehen und insbesondere die Gesamtkosten, beispielsweise mit einem Neuwagenkauf oder Leasing, zu vergleichen. Erfreulicherweise nehmen fast alle die Offerte dann auch an und werden zu Kundinnen und Kunden. Wir haben viel persönlichen Kontakt. Ein neues Auto ist keine kleine Entscheidung und wir wollen Interessentinnen und Interessenten bei dieser Entscheidung bestmöglich unterstützen. Es gibt wirklich viele Wege für die Buchung. Sei dies online, via Mail an contact@carvolution.ch, persönlich vor Ort oder telefonisch, wir passen uns den Präferenzen der Personen an.

Wieso hat das Auto-Abo von Carvolution in der Schweiz so schnell an Beliebtheit gewonnen?

Ein ausserordentlicher und sehr freundlicher Kundenservice, tolle Autos und hochattraktive Preise sind unser Erfolgsrezept. Zu Beginn hatten wir keine Garantie, dass das eigene Auto im Abo plötzlich so beliebt sein würde. Nun klappt es so gut, weil Kundinnen und Kunden bei uns sehr preiswert – und einfacher als beim Kauf oder Leasing – ihr neues Auto fahren können. Laut Experten wird das Abo-Modell bis 2030 einen Marktanteil von bis zu 40 Prozent erreichen. Ein Grund dafür sind eben diese tiefen und kalkulierbaren Gesamtkosten des Autos.

Wählen Ihre Kundinnen und Kunden nur aufgrund der tiefen und kalkulierbaren Gesamtkosten ein Auto von Carvolution?

Die attraktiven Preise helfen auf jeden Fall bei der Adaption des Konzepts, aber genauso wichtig sind die Einfachheit und die Flexibilität von Carvolution. Die Tatsache, dass im Abo alles inklusive ist, ist für viele eine grosse Erleichterung im Alltag. Weiter wollen sich immer weniger SchweizerInnen für Ewigkeiten an ein und dasselbe Auto binden. Denn das Leben verändert sich und bei einem Umzug, einer Beförderung oder bei Familienzuwachs braucht es manchmal einfach ein anderes Auto. Bei uns bestimmen alle selbst, wie lange sie sich an das neue Auto binden wollen: Die Mindestlaufzeiten reichen von 3 bis zu 48 Monaten. Insbesondere bei Elektroautos ist die Abo-Lösung sehr beliebt, denn ganz ohne finanzielles Risiko oder hohe Initialkosten kann das erste Elektroauto in der eigenen Garage stehen.

Wie kamen Sie auf die Idee?

Meine Mitgründer und ich benötigten damals selbst ein Auto und merkten schnell, dass uns der Autokauf bzw. das Leasing nicht zusagen. Es war umständlich und unflexibel. Zudem summierten sich schnell viele unterschiedliche Kosten. Daher wollten wir eine Lösung finden, die es einfacher macht, ein eigenes Auto zu fahren. Es sollte alles inklusive sein, das war uns besonders wichtig. Denn hätten wir ein Auto gekauft oder geleast, hätten wir uns noch um die Versicherung, die kantonale Einlösung, die Steuern und die Reifen kümmern müssen. Zur gleichen Zeit hörte ich vom Konzept des Auto-Abos aus den USA. Es war genau das, was wir suchten. Ich hörte mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis um und merkte schnell, dass das Interesse an einem Auto im Abo gross ist. Das war der Anfang von Carvolution.

Ein neues Auto auszusuchen, ist damals wie heute mit viel Zeit und Aufwand verbunden, denn es ist und bleibt eine wichtige Entscheidung. Deshalb können unsere Kundinnen und Kunden auch einfach mal eine unverbindliche Offerte anfragen, bevor sie ihr neues Auto buchen.

Waren einige zu Beginn skeptisch?

Ja, zu Beginn waren einige skeptisch. Eine Alternative zum Autokauf bzw. Leasing war neu und unerwartet. Ein Auto im Abo? Das preiswerter und einfacher, als ein Leasing oder ein Autokauf sein soll? Wie soll das gehen? Denn auf den ersten Blick erscheinen unsere Preise höher als bei einem Leasing. Viele sind sich der Gesamtkosten ihres Autos aber nicht bewusst. Rechnet man aber alles (Versicherung, Steuern, Reifen, Wartung und Service) zusammen, summiert es sich schnell. Vergleicht man unseren Preis mit den Gesamtkosten beim Leasing, ist schnell ersichtlich, wie preiswert das Auto-Abo ist. Wir kaufen unsere Autos, Versicherungen und Reifen in grossen Mengen ein und diese Mengenrabatte geben wir direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiter, deshalb sind wir so preiswert. Wer richtig rechnet, erkennt das Sparpotenzial bei Carvolution.

Welche Autos bieten Sie an?

Wir bieten über 70 verschiedene Marken und Modelle an. Unsere Kundschaft ist sehr vielfältig, deshalb ist es auch unser Angebot. Einige sind eher an einem Kleinwagen interessiert, andere mehr an einem SUV. Und wieder andere wollen gerne endlich auf ein Elektroauto umsteigen. Wie man sieht, ist für jede und jeden etwas dabei. Das Auto wird zudem immer weniger ein Statussymbol. Viele möchten ein Auto, das sicher und komfortabel ist. Und genau das bieten wir bei Carvolution an. Unsere Autos sind top ausgestattet. Von der Sicherheit, über die Unterhaltung bis hin zum Komfort – alle unsere Kundinnen und Kunden fühlen sich sicher und wohl.