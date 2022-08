10 Gründe warum der GipfelGenuss auf deine Bucket List sollte!

Die allerletzte Bahn verlässt das Niederhorn um 22.20 Uhr. Was für ein Erlebnis dann bei Abenddämmerung noch gemächlich mit der Gondel ins Tal zu fahren und die tausenden von Lichtern am Ufer des Thunersees zu betrachten – einmalig! Anschlüsse sind bis nach Beatenbucht und Thun gewährt. Also relax und lean back.

Um exakt 16.00 Uhr klirren die ersten Apérogläser am Ufer des Thunersees. In mediterranem Ambiente, umgeben von kleinen Palmen und einer frischen Brise des Sees startet der GipfelGenuss auf der Terrasse des Seerestaurant Beatenbucht. Weiter geht’s mit einer Fahrt im Panoramawagen der Standseilbahn und danach einer atemberaubenden Gondelfahrt aufs Niederhorn. Dort erwartet einem eine einzigartige Bergsommeratmosphäre und ein herrliches Abendessen vom Berghaus gezaubert. Was für eine coole Combo – vom See auf den Berg!

Nach Mallorca fliegen oder Sylt fahren kann ja jede:r. Campingferien in der Schweiz machen übrigens auch. Und auf einem Bauernhof erst recht. Zahlreiche Milchproduzent:innen und andere Landwirte bieten extra Stellplätze für Campinggäste an. Oft inklusive feinster Hofprodukte. Näher am Hofladen geht kaum.

Es ist so still, dass man den Wind in den Blättern der Obstbäume hört. Oder das Geräusch, das entsteht, wenn eine Kuh ein Maul voll Grashalme nimmt und sie abrupft. Man kann den Kühen zusehen, wie sie vom Stall auf die Weide wechseln, oder man verbringt den ganzen Tag damit, die Hofkatze zu streicheln. Und wenn man als Campinggast mal hungrig wird, dann schaut man im Hofladen vorbei oder heizt den Grill auf dem lauschigen Plätzchen ein, auf dem man sich niedergelassen hat. Camping boomt und das haben auch viele Landwirtschaftsbetriebe erkannt. Sie bieten Stellplätze auf Plattformen wie nomady.ch, park4night.com oder bauernhof-ferien.ch an. So auch der Wydhof im Zürcher Unterland.