bild: istockphoto

5 Ferienziele ganz weit weg von der Zivilisation

Nicht so Lust auf einen Städtetrip? An diesen skandinavischen Destinationen hast du deine Ruhe.

Verreisen ist gerade ein heikles Thema. Wenn du überfüllten Stränden oder Städten aus dem Weg gehen möchtest, solltest du dir eine Reise in die skandinavische Natur überlegen – fern ab der Zivilisation. Zur Inspiration hier fünf aufregende Destinationen mit mehr oder weniger Abenteuergarantie.

Lebe das wilde, primitive Leben

Wenn du mal der Zivilisation richtig entkommen möchtest und auf Elektrizität und Duschen verzichten kannst, sind die Kolarbyn Ecolodges* genau das Richtige für dich. Die Zimmer sind wie ein übergrosser Kaninchenbau im Wald versteckt, mit Beeren und Pilzen überwachsen und sie führen in den Boden. Wasser musst du dir vom Bach holen und das Abendessen überm Lagerfeuer zubereiten.

bild: istockphoto

Erkunde Stockholms Schärengarten

Unweit von Stockholm an der Ostsee beginnender Schärengarten, eine atemberaubende Inselgruppe. Miete dich in eine der Hüttchen ein, die über die Inseln verteilt sind, und entdecke mit dem Kajak oder bei einer Wanderung die wundervolle skandinavische Natur.

Bild: iStockphoto

Mach einen Roadtrip über die Atlantikstrasse

Eine der spektakulärsten Strassen Europas findest an der Atlantikküste Norwegens. In acht Kilometern schlängelt sich die Atlantikstrasse in Kurven und hohen Bögen über mehrere Inseln und ist ein Abenteuer zum Fahren und fürs Auge. Nicht umsonst wurde sie zum norwegischen Bauwerk des Jahrhunderts erklärt.

Bild: gettyimages

Beobachte Bären

Rund 1500 Braunbären leben in Finnlands Wäldern. Nur einen zu Gesicht bekommen – natürlich aus sicherer Entfernung – muss ein Erlebnis sein. Eins das zum Beispiel das familiengeführte Hotel Kalevala* bei Khumo anbietet. Inklusive Luxushütten. Und wenn du schon mal da bist, solltest du natürlich in die Sauna gehen.

Bild: iStockphoto

Quartier dich im Leuchtturm ein

Die norwegische Küste ist übersät mit Leuchttürmen wie aus dem Bilderbuch. Diese sind nicht nur sehenswert, sondern oft auch kleine aber feine Hotels. Vom einfachen Hostel bis zum Luxus-Hotel findest du alles für dein Budget.

Bild: iStockphoto

