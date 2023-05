bild: @chillipictures

Promotion

HANZ UP #4 mit Miss Monique – Mittelallalin – Saas-Fee, höchster Dancefloor der Schweiz!

Hanz Up #4 geht am 29. Juli über die Bühne. Die SaasFeestival Electro Session 2023 findet auf dem Mittelallalin, mit 3’500 m.ü.M. das welthöchste Drehrestaurant, statt.

Mittelallalin – Saas-Fee – 29.07.2023

Hanz Soundz mit Hanz Up #4 an neuer Location: Mittelallalin, mit 3’500 m.ü.M. das welthöchste Drehrestaurant.



Miss Monique gehört mit 85 Millionen Views auf YouTube und beinahe einer Million Followern in den sozialen Medien zu den ganz grossen Namen in den Generes Progressive House und Melodic Techno. Umso mehr freut es uns, sie wieder bei uns begrüssen zu dürfen. Mit Josc und Girl legen wir einen passenden und unvergesslichen Start hin – let’s have fun!

bild: bodenmüllernicolas

LINEUP

JOSC (Hanz Soundz, CH) - 17:00 – 18:30

GIRL (Hanz Soundz, CH) – 18:30 – 20:00

MISS MONIQUE (Siona Records, UKR) – 20:00 – 22:00

CHECKIN 14.00 – 16.00 Uhr



Schalterhalle Bergbahnstation Alpin Express

Saastal Bergbahnen AG

Panoramastrasse 5

CH-3906 Saas-Fee



Letzte Bergfahrt: 16.00 Uhr



Eintritt ab 16 Jahren

Durchführung

Findet bei jedem Wetter statt, ausser bei Sturm (Bergbahn ausser Betrieb). In diesem Fall wird die Durchführung auf Sommer 2024 verschoben. Eure Tickets 2023 behalten die Gültigkeit. Eine Rückerstattung wird nicht möglich sein. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Wichtige Information

Achtung, die Location befindet sich auf 3'500 m.ü.M.! Wir raten von jeglichem Drogenkonsum ab und nur zu gemässigtem Alkoholgenuss. Auch im Sommer empfiehlt sich auf dieser Höhe winterfeste Kleidung. Gewalt, Rassismus und jegliche Art von Diskriminierung haben bei uns keinen Platz.