Wirtschaftsprüfung auf die zukunftsweisende Art – das ist PwC

Zukunftsweisende Fragestellungen in der Wirtschaft lösen und Vertrauen schaffen – darum gehts bei PwC in der Wirtschaftsprüfung. Der heutige Beruf des Wirtschaftsprüfers beinhaltet viel mehr als nur Bilanzen zu prüfen – es geht um das Einhalten von Regeln und Gesetzen und um die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten. Dies erreichen wir durch die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten zu Umwelt- und sozialen Standards sowie Governance (ESG). Und du kannst an vorderster Front mit dabei sein.

Die nationalen und die internationalen Standards für die finanzielle und die nicht finanzielle Berichterstattung verändern sich in einem rasanten Tempo. Die Firmenführungen werden stärker zur Verantwortung gezogen und müssen ihre Risiken z.B. im Zusammenhang mit dem Klima offenlegen. Mit unserer weltweit führenden Sustainability & Climate Change Practice betten wir beispielsweise Grössen wie Energie- und Wasserverbrauch oder den CO2-Ausstoss nach Emissionsquellen in die Berichterstattung ein. Kombiniert mit der klassischen Abschlussprüfung schaffen wir Vertrauen in der Gesellschaft. Wir sorgen dafür, dass Aktionäre, Banken, Mitarbeitende und viele andere Menschen die Informationen unserer Kunden nutzen und sich auf uns verlassen können. Gemeinsam können wir nachhaltige Unternehmen für eine bessere Welt aufbauen. Begleite uns auf diesem Weg.

Ein facettenreicher Job!

Der Job des Wirtschaftsprüfers bei PwC bietet viele Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche. Unser Kundenspektrum reicht vom familiengeführten KMU bis zum multinationalen Grosskonzern. Um unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen betreuen zu können, müssen wir zunächst ihre Geschäftsmodelle, ihre Unternehmenskultur und ihre Prozesse verstehen, damit wir ihre Zahlen richtig interpretieren können. Hierbei erhältst du hautnah und im Gespräch mit den Kunden tiefe Einblicke in die jeweiligen Unternehmen und lernst sie von innen heraus zu verstehen.

Bei uns kommen die besten Talente mit den innovativsten Technologien zusammen, und du kannst Teil der digitalen Revolution der Wirtschaftsprüfung sein. Du setzt deine Fähigkeiten auf unerwartete und spannende Weise ein und entwickelst unsere digitalen Prüftools und -ansätze weiter. Als Teil des globalen PwC Netzwerkes bist du im Austausch mit deinen Kolleg:innen und arbeitest bei einem potenziellen Auslandeinsatz mit ihnen vor Ort. Bei uns entwickelst du dich persönlich rasch weiter, und du übernimmst früh in deiner Karriere Führungsverantwortung.

Werde eidgenössisch diplomierte:r Wirtschaftsprüfer:in bei PwC

Die sehr renommierte Ausbildung zum:zur Wirtschaftsprüfer:in ist noch attraktiver gestaltet worden. Der neue Aufbau ist modular und bietet Flexibilität im Lernprozess durch Online-/E-Learning-Formate sowie in Kombination mit aktuellen Inhalten von praxiserprobten Dozierenden. Das dritte Ausbildungsjahr ist ein Praxisjahr, das neben der Prüftätigkeit Möglichkeiten zu Auslandserfahrungen, Einsätzen in Sonderprojekten oder einer verlängerten Sommerpause eröffnet. Ausserdem profitierst du bei PwC von einer finanzierten Ausbildung sowie von bezahlten Studienzeiten.

Das ist Cindy. «Go-getter», Netzwerkerin, Wirtschaftsprüferin und Problemlöserin bei PwC Schweiz. Als Teil unserer «community of solvers» erkennt sie kritische Risikobereiche für ihre Kund:innen, analysiert grosse Datenmengen und löst komplexe Rechnungslegungsaufgaben.