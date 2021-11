«Huawei Schweiz lud zum ersten Alumni-Event der Absolventen des ‘Seeds for the Future’-Programms». bild: huawei schweiz

Als Studi in China zu neuen Horizonten

Chinas Techszene läuft dem Silicon Valley den Rang ab. Jahr für Jahr lassen sich Schweizer Informatikstudis in Shenzhen inspirieren. Sieben Fachhochschulen haben nämlich ein ganz besonderes Zückerchen in ihrem Curriculum: eine Studienreise für angehende IT-Talente ins Reich der Mitte.

Reto und Kathrin begrüssen sich mit grossem Hallo anlässlich des Huawei «Seeds for the Future»-Alumni-Events im Joint Innovation Center, das Huawei gemeinsam mit Sunrise in Opfikon betreibt. Reto studierte Computer Science an der Hochschule Luzern (HSLU). Kathrin hat ihr Informatikstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) abgeschlossen. Beide kennen sich von ihrer gemeinsamen Forschungsreise nach China, die sie 2016 nach Shenzhen ins Headquarter des Technologieriesen führte.

«Reto und Kathrin waren gemeinsam auf Studienreise in China.» bild: huawei schweiz

Vor fast genau zehn Jahren ist die Kooperation zwischen FHNW und Huawei geboren worden. Thomas Schmitt, Professor für Betriebsökonomie an der FHNW und Spiritus Rector des Programms auf Schweizer Seite, beschreibt die Idee: «Wir haben gemeinsam mit Huawei ein ECTS-kompatibles Programm mit hohem Praxisbezug für angehende Wirtschaftsinformatiker, Informatikingenieure und Wirtschaftsingenieure entwickelt.»

Was die Studentinnen und Studenten während ihres Bachelorstudiengangs in Präsenzvorlesungen über internationales und interkulturelles Management oder die Grundlagen der Telekommunikation lernen, kulminiert in eine zweiwöchige Forschungsreise nach Shenzhen. Dort führen die Studierenden Interviews mit den verschiedensten Huawei-Abteilungen – HR, Marketing, Management, Produktion – und arbeiten in Gruppen an eigenen Forschungsthemen. «Es war richtig cool, während zwei Wochen so nah an den Prozessen und dem Tagesgeschäft eines riesigen Tech-Konzerns zu sein», erinnert sich Reto. Die Dimensionen seien für Schweizer fast unvorstellbar. Mittlerweile sind neben der FHNW sechs weitere Schweizer Hochschulen an das Programm angeschlossen. 14 bis 16 Teilnehmende werden jährlich an der HSLU, der ZHAW, der Fachhochschule OST, der Berner Fachhochschule BFH, der FH St. Gallen und der Fachhochschule Westschweiz (HES SO) rekrutiert.

Für Nationalrat Andri Silberschmidt, Gast am Alumni-Anlass und Panelteilnehmer an der Diskussion zur Fitness des studentischen Nachwuchses für eine smarte Schweiz, ein sehr wichtiges Reservoir. Denn es brauche Investitionen in Menschen und in deren Wissen, damit zukunftsfähige Jobs in der Schweiz geschaffen werden und nicht im Ausland.

Für Reto und Kathrin haben sich Studium und Reise jedenfalls gelohnt. Reto ist heute Solutions Architect Cloud & Data Center beim IT-Dienstleister BNC Business Network Communications. Kathrin ist der Hochschule treugeblieben und wissenschaftliche Mitarbeiterin für Human Computer Interaction am «Institut für Interaktive Technologien» der FHNW. Beide empfehlen das Programm begeistert weiter. «Man erlebt enorm viel Innovation. Aber man lernt nicht nur technisch etwas. Es wird auch ein spannender kultureller Austausch geboten. Und es hat viel gebracht für die eigene persönliche Entwicklung, mal aus dem Schweizer ‘Gärtli’ herauszublicken.», sagen beide unisono. Das Programm reicht vom Workshop mit dem Schweizer Botschafter in Peking über «Doing Business in China» über gemeinsames Kochen, Kalligrafie bis hin zu Ausflügen, mit dem Besuch der «Grossen Mauer» als absolutem Highlight.

«Seeds for the Future» ist ein weltweites Nachwuchsprogramm von Huawei für digitale Talente. Das auf die Schweiz adaptierte Programm richtet sich an Studierende an Schweizer Fachhochschulen und ist als offizielles Bachelormodul nach Bologna akkreditiert.