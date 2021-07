Mitmachen und CHF 3’000 für ein E-Bike gewinnen

Promotion

Wolltest du schon immer ein E-Bike besitzen? Damit bist du schnell und bequem unterwegs. Ausserdem sind E-Bikes richtig cool. Es gibt nur einen Haken: Sie sind leider nicht ganz billig. Deshalb lohnt es sich jetzt ganz besonders, beim Preisausschreiben der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG mitzumachen.

Mit etwas Glück gewinnst du einen von fünf Geldpreisen in Höhe von jeweils CHF 3’000 für dein Wunsch-E-Bike. Und selbst wenn du nicht zu den Hauptgewinnern gehörst, kannst du dich freuen – es werden auch noch 120 Tankgutscheine verlost, im Wert von CHF 250, CHF 500 oder sogar CHF 1’000.

Mit einem von fünf E-Bikes oder einem Tankgutschein bist du stets gut unterwegs und mit Zurich an deiner Seite kann nichts mehr schiefgehen. Denn als Zurich-Kundin oder Zurich-Kunde bist du immer ein Gewinner – zum Beispiel bei deiner Autoversicherung.

Mitmachen lohnt sich – fülle jetzt das Online-Formular aus und sei bei der Verlosung mit dabei. Die Teilnahme ist noch bis zum 15. Juli 2021 möglich.

Autoversicherung bei Zurich: deine Vorteile

· Sicheres Fahren wird belohnt: Dein Selbstbehalt reduziert sich nach drei Jahren ohne Unfall um CHF 500. Und nach weiteren drei Jahren nochmals um CHF 500.



· Die Zurich Help Points helfen dir jederzeit und überall. Dank Gratis-Ersatzauto oder ÖV-Ticket bist du auch sofort wieder mobil.



· Prämienschutz: Deine Prämie wird nach einem Schadenfall nicht mehr automatisch erhöht.



· Wenn du dich für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug entscheidest, profitierst du von einem Sondertarif. Du kannst sogar deine Autobatterie oder deine Ladestation umfassend absichern.



· Bist du bereits Lebensversicherungskunde? Dann erhältst du einen Kombinationsrabatt. Ausserdem gibt es Vorteile für junge Lenker bis zum 25. Geburtstag.



Schon gewusst? Bei Zurich kannst du nicht nur dein Auto, sondern auch dein E-Bike, Mountainbike, Rennrad oder Trekkingbike umfassend versichern.

Zurich Bike Versicherung: deine Vorteile

· Geniesse einen umfassenden Schutz in ganz Europa für alle Fahrräder mit oder ohne Elektromotor.



· Günstiger als du denkst: Schon ab CHF 79 Jahresprämie kannst du dein Bike absichern.



· Du erhältst eine Entschädigung von bis zu 100% des aktuellen Neupreises bei Totalschaden, also bei Diebstahl/Beraubung und Zerstörung infolge Unfall/Sturz. Wird dein Velo nach Unfall oder Sturz nur beschädigt, übernehmen wir die Reparaturkosten.



· Optional kannst du auch noch eine 24-h-Pannenhilfe vor Ort durch einen Pannenhelfer abschliessen, dieser Service gilt in der Schweiz und in Liechtenstein.



· Obendrauf gibt es noch einen Gutschein in Höhe von CHF 20 für einen Fahrtechnikkurs oder eine Biketour der Swiss Bike School.



Neugierig geworden? Als Teilnehmer des Preisausschreibens wirst du von einer oder einem sympathischen Zurich-Mitarbeitenden kontaktiert und hast direkt die Gelegenheit, deine Fragen zu stellen. Keine Lust auf eine neue Versicherung? Kein Problem, das hat keinen Einfluss auf deine Gewinnchancen.

