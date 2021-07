Promotion

Ribel-Rabel-Rubel, wer jetzt nicht ins Rheintal zieht, ist ein Tubel.



Zürich ist laut und unfreundlich. In Bern kommt man kaum in Fahrt und Luzern gehört eh schon zu Ägypten. Also mach es dir einfach. Komm ins St. Galler Rheintal. Hier gibt es das Rezept für dein Lebensglück!

Dieser Inhalt wurde vom Verein St. Galler Rheintal verfasst

Für ein zufriedenes und glückliches Leben braucht es gar nicht viel. Aber diese ausgewählten Zutaten sind nötig:

500gr soziales Umfeld

300ml Arbeit

4 Portionen Natur

210ml Bier

1 Messerspitze Wohnraum

8 EL weiche Butter

500gr soziales Umfeld

Im St.Galler Rheintal – das liegt genau genommen zwischen dem Zürich und München – verbringt man gerne Zeit miteinander. Man kennt sich und ist auf Du-und-Du untereinander; das nicht zuletzt dank zahlreicher Feste: Turnfest, Schützenfest, Dorffest, Kirchenfest oder Chilbi. Im Rheintal gibt es einfach immer einen Grund zum Feiern. Ganz zu schweigen von der RHEMA, der Rheintalmesse. Diese lockt jährlich bis zu 50’000 Besucher ins Rheintal und somit noch mehr Kontakte. Wir nehmen 500 gr davon und geben es in eine grosse Schüssel.



300ml Arbeit

Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und Arbeit gibt es im Rheintal mehr als genug. Entlang des Rheins haben sich in den letzten Jahrzehnten mehrere Hundert hochspezialisierte Hightech-Firmen angesiedelt. Zum Beispiel SFS oder Leica Geosystems. Also geben wir 300ml Arbeit zum sozialen Umfeld und verrühren das Ganze gut miteinander.

4 Portionen Natur pur

Den Ausgleich zur Arbeit bringt die Natur. Und diese ist im St.Galler Rheintal äusserst abwechslungsreich. In den Alpen-Gebirgen, weitläufigen Wäldern und am nahegelegenen Bodensee sind Freizeitaktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und verschiedene Wasser- und Wintersportarten vor der Haustür möglich.

Unzählige Burgen und Schlösser entdeckt man in den verwunschenen Wäldern des Rheintals. Hiervon nehmen wir gleich vier Portionen und stellen es 1h in den Kühlschrank zum Ruhen.

210ml Bier

Nun haben wir eine feste Masse zusammen. Eine etwas zu feste. Auflockerung bringt Bier. Denn Bier braut man im Rheintal selbst - und was für eins! Die Brauerei Sonnenbräu braut seit 130 Jahren ihr Bier direkt mit Wasser aus der Quelle in Rebstein.

1 Messerspitze Eigenheim

Schon immer vom eigenen Häuschen im Grünen geträumt? Dein Traum wird wahr. Im St.Galler Rheintal findest du preiswerte Mietwohnungen und die Möglichkeit auf ein Eigenheim. Davon bitte eine Messerspitze darüber streuen.

Die Zubereitung

In einer Pfanne Butter heiss werden lassen. Die Masse bei mittlerer Hitze langsam rösten. Immer wieder zudecken, damit es schön feucht bleibt. Nun portionenweise mehr Butter beigeben. Nach 15- 20 Minuten bilden sich goldbraune Krümmelchen und fertig haben wir den Ribel. Ribel what?

Ribel ist ein einfaches Maisgericht, was nach gerösteten Brösel schmeckt. Und genau das ist, was das St. Galler Rheintal ausmacht. Fluffig und herzlich, Genuss der glücklich macht und deinen Lebensplan vervollständigt.

Noch mehr Zutaten für ein glückliches Leben findest du auf unserer neuen Website:



rheintal.com







