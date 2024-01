Traumhafte Aussichten im Entlebucher Winterwunderland bild: Yorick Leusink

Entdecke unsere Geheimtipps im Entlebucher Winterwunderland und gewinne Skipässe

Wenn sich eine weisse Decke über den wilden Westen von Luzern legt, verwandelt sich die UNESCO Biosphäre Entlebuch in ein vielfältiges Winterparadies. Nicht nur Skifahrer, Snowboarder und Langläufer geniessen hier den Zauber der Wintertage, sondern auch all jene, die Ruhe, Genuss oder Abenteuer suchen.

Ein Skigebiet? Nein, gleich fünf Skigebiete erwarten dich im Entlebuch. Dazu gehört auch Sörenberg, das grösste Skigebiet im Kanton Luzern. Dort erstrecken sich 53 Pistenkilometer und 16 Anlagen verbinden das Gebiet bis auf das Brienzer Rothorn, dem höchsten Punkt des Kantons Luzern. Anfänger bis anspruchsvolle Skicracks finden im Skigebiet ihren Spass auf der Piste. Das Mooraculum Kinderland auf der Rossweid ist per Gondelbahn bequem vom Dorf erreichbar und animiert Klein wie auch Gross zu den ersten Schwüngen. Sobald die Kurven mit Links funktionieren, geht’s ab auf die Pisten. Von blau bis brandschwarz bietet Sörenberg für alle Ansprüche die richtige Piste und je weiter hoch man sich begibt, desto eindrücklicher wird zudem das Panorama. Für noch mehr Action warten unzählige Herausforderungen auf der Freestyle-Line oder man flitzt auf der Raiffeisen Speed Check Piste runter und staunt über die Geschwindigkeit, die dort festgehalten wird.

1 / 6 UNESCO Biosphäre Entlebuch Coole Tricks auf der Freestyle-Line. Foto: David Kurth

Psssst – unsere sympathischen Geheimtipps

Falls es dir an Spitzentagen zu viele Wintersportler in den bekannten Gebieten hat, gibt es einige sympathische Geheimtipps bei uns. Besonders beliebt ist Skifahren auf der Marbachegg für Familien mit Kindern. Beim Kinderskilift direkt neben der Talstation der Gondelbahn starten die Kleinsten ihre ersten Versuche auf den Skiern oder dem Snowboard. Währenddessen können die Eltern von der Marbachegg runtersausen oder sich direkt neben dem Kinderlift im Ranch-Beizli einen heissen Kaffee gönnen. Auf Heiligkreuz, dem vor allem im Sommer bekannten Wallfahrts- und Kraftort, befindet sich ein heimeliges Erholungsparadies mit einem Skilift hinauf auf die First, ein Kinderlift bei der Talstation, ein abwechslungsreicher Schlittelweg sowie panoramareiche Winterwanderwege und Schneeschuhtrails. Und in Gfellen/Finsterwald wartet ein landschaftlich reizvoller Ecken auf dem Weg Richtung Glaubenberg. Der Skilift mit familienfreundlichen Pisten kann sich ebenso sehen lassen wie die Langlaufloipen durch die wunderschöne Wald- und Moorlandschaft.

1 / 4 UNESCO Biosphäre Entlebuch Sonnenverwöhnte Pisten auf der Marbachegg. Foto Maurin Bisig

«Must-do» im Entlebucher-Winterwunderland

Unsere Tipps für alle, die auf der Suche nach dem einzigartigen Wintererlebnis sind:

Ski heil auf dem höchsten Luzerner

Die unvergesslichen Aussichten und knackigen Abfahrten im Gebiet Brienzer Rothorn-Eisee sind perfekt für dich, wenn du die Herausforderung am Berg suchst. Seit diesem Winter verbindet eine neue Luftseilbahn das Skigebiet Eisee auf dem Brienzer Rothorn. In weniger als 10 Minuten geht es mit der Bahn hoch auf 2350 m. ü. M. Der Ausblick ist atemberaubend und sorgt bereits vor der brandschwarzen Talabfahrt für Herzklopfen.

Herzklopfen auf dem höchsten Luzerner Berg. bild: Yannick Röösli

Aprés Ski à la Card

Gegen Ende Saison kommt mit dem Sörenberg Sounds das Festival-Feeling ins Skigebiet. Vom 15.-17. März finden auf den Skipisten und im Dorf um die 20 Konzerte statt: Dodo, Bligg, Joya Merleen oder Schimbrig Power, von Live-Konzerten über Daydance und Nightraves bis hin zur urchigen Stubete – das Programm kann sich sehen lassen. Am besten sicherst du dir schon mal ein Ticket.

Aprés Ski à la Card. bild: Sörenberg Sounds

Coole Location für gesellige Vögel

Drei individuelle Vogelhäuschen, geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, laden bei der Bergkäserei Marbach zum einzigartigen Gastroerlebnis ein. Hast du dich einmal in diesem kleinen Refugium eingenistet, willst du das Nest nur ungern wieder verlassen. Nebst kulinarischen Genüssen mit hauseigenem Raclette oder Fondue erwartet dich auch interessantes Wissen über die heimischen Vögel.

Gaumenschmaus im Vogelhaus bild: Bergkäserei Marbach

Für Abenteurer

Egal ob rasant oder gemütlich, eine Schlittenfahrt ist immer ein besonderes Highlight, dem man nur schwer widerstehen kann. Erst Recht, wenn du dem Sonnenuntergang entgegengleitest oder beim Nachtschlitteln eine Sternschnuppe entdeckst.

Mit dem Schlitten dem Sonnenuntergang entgegen. bild: Maurin Bisig

Ins Winterglück gleiten

Die Biosphäre Entlebuch bietet dir zahlreiche Möglichkeiten zum Langlaufen. Die unterschiedlichen Loipen führen durch traumhaft schöne Moorgebiete mit knorrigen Bergföhren und sind eingebettet zwischen imposanten Berggipfeln. Ob Klassisch oder Skating, coupierte Strecken oder Touren für Neulinge – für jeden ist in dieser wildromantischen Landschaft die passende Route dabei.

Glückliches Schnaufen in den Entlebucher Moorwäldern. bild: David Kurth

Einzigartige Erinnerungsfotos

Auf dem Fototrail Sörenberg wird es richtig kreativ, denn auf dem Winterwander-Rundweg Rossweid-Schwarzenegg warten fünf inszenierte Fotoposten mit je einem spannenden Thema rund um die Fotografie. Nun ist deine Kreativität gefragt! Du tauchst ein in die Welt der Reflektion, der Farben, des Fokus, des Bildausschnittes und der Tiefenwirkung und schaffst einzigartige Erinnerungsfotos mit dem dazugehörigen Fotokit und den ausgefallenen Gadgets.

Kreative Erinnerungsfotos auf dem Fototrail. bild: Felder Photography

Spass «ON ICE»

Die märchenhafte Atmosphäre auf dem Eisfeld Sörenberg on ICE verzaubert selbst die taffen Hockeyspieler und Eisprinzen und Prinzessinnen. Das Schlittschuhlaufen macht unter freiem Himmel besonders Spass und ist der neue Treffpunkt im Wintersportort Sörenberg. Auch als Zuschauerin geniesst du hier gemütliche Stunden, ob beim Anfeuern der Eisakrobaten oder beim Entlebucher Kafi an der «Eis»-Bar.

Schwingerkönig Joel Wicki auf dem neuen Eisfeld in Sörenberg. bild: Yannick Röösli

Und wenn dich das Biken nicht mehr loslässt...

Mit den Schneevelos in Sörenberg musst du auch im Winter nicht aufs Biken verzichten und machst mit den stylischen Velos sogar eine ziemlich gute Figur auf der Piste. Eine grosse Portion Mut brauchst du für den Snow & Bike Event auf der Marbachegg. Ausgerüstet mit MTB, Fullface und Stirnlampe gehts die präparierte Talabfahrt hinunter.

Echt stylisch, die Schneevelos in Sörenberg. bild: Yorick Leusink

Ein paar unbeschwerte Tage verbringen und den Winterzauber in der Biosphäre Entlebuch ohne Hektik erleben? Entdecke hier unser vielseitiges Übernachtungsangebot – egal ob du mit Ski, zu Fuss, mit Schneeschuhen oder im Wellness-Bademantel unterwegs bist.

Direkt im Skigebiet übernachten. bild: Yorick Leusink

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

