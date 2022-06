Promotion

Müde? Erschöpft? Das können Symptome eines Eisenmangels sein

Bist du ständig müde oder erschöpft? Obwohl du genügend geschlafen hast? Dann geht es dir wie Andrea, Eva und vielen anderen: Deine verminderte Leistungsfähigkeit könnte auf einen Eisenmangel hindeuten. Jede dritte Person weltweit ist davon betroffen.

Für Patient:innen bedeutet ein Eisenmangel eine deutliche Verschlechterung ihres Wohlbefindens und ihrer Leistungsfähigkeit. Die Symptome eines Eisenmangels sind jedoch oft unspezifisch und bleiben lange unentdeckt. Da die Auswirkungen schwer sein können, sollten Symptome ernst genommen werden.

«Ich war eine Zeit lang stark angeschlagen, wusste aber nicht wieso. Heute höre ich auf meinen Körper», erklärt Andrea Brotschi.

In der Schweiz leiden über 22 % der Frauen an Eisenmangel, eines der häufigsten Symptome ist Müdigkeit - eine so genannte Fatigue. Stellvertretend erklärt Andrea Brotschi in einem offenen Gespräch im WebTV-Interview, wie Fatigue ihr Leben beeinträchtigt und wie sie wieder Energie für den Alltag gefunden hat. Die 34-jährige Moderatorin und Influencerin weiss, dass es wichtig ist, auf den Körper zu hören und Anzeichen eines Eisenmangels ernst zu nehmen, denn: Ein Eisenmangel kann korrigiert werden.

Auch Eva berichtet von ihrer persönlichen Erfahrung im Umgang mit Eisenmangel. Sie litt unter starken Monatsblutungen und spricht offen über ein Thema, das nach wie vor tabuisiert wird. Bei vielen Frauen gibt es einen Zusammenhang zwischen einem starken Blutverlust während der Periode und einem Eisenmangel.

«Es ist wichtig, dass junge Frauen für das Thema Eisenmangel im Zusammenhang mit starken Menstruationsblutungen sensibilisiert werden», ist Eva überzeugt.

Häufige Symptome eines Eisenmangels sind Erschöpfung, verminderte körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit oder Haarausfall. Bei einem Verdacht auf Eisenmangel sollte die Diagnose durch einen Arzt gestellt und die Behandlung ärztlich begleitet werden.