bild: zvg

Promotion

Errate, welcher Promi welches Rezept kocht

Ihre Liebsten wissen es, Moderator Marco Fritsche weiss es, das Publikum weiss es: Die Rede ist natürlich vom Rezept, das die Schweizer Promis in der Sendung «Mis Mami chocht besser als dis» kochen. Weisst du es auch? Dann beweise es oder du darfst altes Brot essen!

bild: zvg

Pünktlich zur zweiten Halbzeit der Sendung «Mis Mami chocht besser als dis» haben wir für euch unser Special-Promi-Quiz vorbereitet. Wer die Kochshow auf 3+ bereits gesehen hat, weiss: Hier werden kulinarische Duelle mit harten Bandagen ausgefochten – es wird aber auch viel gelacht und geneckt. Denn das besondere an «Mis Mami chocht besser als dis» ist das Setting. Jeden Dienstag treten zwei Schweizer Stars gegeneinander an und kochen unter der Regie ihrer Mamis Familienrezepte nach. Einige treten mit ihrer Schwiegermutter, -vater oder einem engen Freund an. Doch bei allen Teams ist mindestens eine Prise Chaos vorprogrammiert und selbst Moderator Marco Fritsche kommt hier und da ins Schwitzen.

bild: zvg

Die Jury mit Spitzenkoch Silvio Germann und Kochbuchautorin und Moderatorin Zoe Torinesi urteilt hart aber fair. Trotzdem fällt ihnen so manche Entscheidung alles andere als leicht.

Aber erst mal bist du dran! Errate, welches Rezept Yannik Zamboni, Vanessa Meier, Sara Leutenegger & Co. kochen.



In der neuen TV-Show «Mis Mami chocht besser als dis» treten zwei Promis in einem spannenden Kochduell mit ihrem Mami oder nahestehenden Person gegeneinander an. Gekocht werden die Lieblingsrezepte aus ihrer Kindheit, natürlich mit Migros Produkten. bild: migros

Migusto Rezeptklassiker Typische Familiengerichte, Rezeptklassiker der Schweizer Küche sowie beliebte Rezepte aus aller Welt, die wir mit Erinnerungen aus der Kindheit verbinden, findet ihr auf Migusto.ch der Migusto App und die passenden Zutaten natürlich in eurer Migros. bild: migros

Welcher Promi kocht welches Rezept?

Wer die ersten Folgen von «Mis Mami chocht besser als dies» gesehen hat, ist im Vorteil. Doch wenn du die Schweizer Promi-Welt kennst, weisst du vielleicht auch so, welcher Star, was kocht.