Komiža, eingebettet im Herzen von Zentral Dalmatien, ist ein malerisches Juwel, das in der Adria treibt. bild: Shutterstock

Promotion

Top-Europäisches Ökoziel mit wunderschöner Küste und Stränden

Überfüllte Städte, Verkehrsstaus und verschmutzte Luft sind Probleme, über die sich Bewohner fast aller großen Städte in Europa beschweren, was moderne Menschen dazu führt, wenn Zeit und Verpflichtungen es erlauben, vermehrt Zuflucht in der Natur zu suchen. Saubere Luft einatmen, durch malerische Landschaften spazieren oder sogar Bergaussichtspunkte erkunden werden immer häufiger als Urlaubsziele gewählt.

Eines der schönsten Länder im Mittelmeerraum ist Kroatien, bekannt für seine atemberaubende Küste und das kristallklare Meer. Es mag dich überraschen zu erfahren, dass Kroatien über tausend Inseln hat, was seine Küste, obwohl sie kleiner ist, viel stärker zerklüftet und reicher macht als die Küsten anderer Mittelmeerländer wie Italien, Spanien und Frankreich. Dalmatien ist die stolze südkroatische Küstenregion, die sich ihrer außergewöhnlichen natürlichen Schönheit und idyllischen Landschaften rühmt.

Im Cetina Canyon - hoch aufragende Kalksteinfelsen, üppiges Grün und kaskadierende Wasserfälle bilden eine atemberaubende Kulisse für Outdoor-Enthusiasten und Naturliebhaber. bild: TB Central Dalmatia

Darüber hinaus ist es eine Region, die einige der schönsten Strände und Inseln der Welt verbirgt. Gib einfach die Inseln Vis, Hvar und Brač sowie die Strände Stiniva, Zlatni Rat und Punta Rata in Google ein, und alles wird klar für dich. Zusätzlich zu dem von ausländischen Medien oft verliehenen Epitheton «eines der schönsten europäischen Küstenziele» bemüht sich Dalmatien seit Jahren, seine außergewöhnlichen Naturlandschaften zu wertschätzen, und hat voll und ganz den grünen Übergang angenommen, mit dem Ziel, zu einem erkennbaren Ökoziel zu werden. In einer Situation, in der die ganze Erde mit dem Klimawandel konfrontiert ist, hat Dalmatien, insbesondere sein zentraler Teil von Trogir bis zur Makarska Riviera, großen Wert auf den Umweltschutz gelegt.

Omiš ist eine malerische Stadt, die am Mündung der Cetina inmitten der atemberaubenden dalmatinischen Küste Kroatiens liegt. bild: Shutterstock

Aber wohin soll man gehen, um solche Erfahrungen zu suchen? Wir haben ein Reiseziel recherchiert, das jeder wahre Naturliebhaber besuchen sollte.

Cetina River Canyon in Omiš

Der Cetina River Canyon ist eine Landschaft, die du einfach besuchen musst. Der Cetina River erstreckt sich fast 100 Kilometer, und sein schönster Teil führt in der Nähe der Stadt Omiš vorbei. Diese einzigartige Landschaft wird dich beeindrucken, da sich Berge, Fluss und Meer an einem Ort vereinen. Diese kleine Stadt, die 20 Kilometer südlich von Split liegt, wird oft als «Führer für aktive Erholung» in Dalmatien bezeichnet.

Naturbegeisterte werden von den umliegenden Landschaften von Omiš angezogen, wo Wandern, Klettern und Wildwasser-Rafting möglich sind. bild: TB Central Dalmatia

Die Stadt ist von Bergen umgeben, auf denen historische Festungen stehen, die einst im 12. und 13. Jahrhundert als Aussichtspunkte für Piraten dienten. Vom Stadtzentrum aus führen Wanderwege zu den Festungen Fortica und Mirabela, die eine der schönsten Aussichten auf das Adriatische Meer und die Inseln bieten. Neben dem Wandern und Trekking ist Omiš auch ein Ort, an dem du unbedingt das Ziplining ausprobieren solltest, bei dem du auf Kabeln zwischen zwei Bergklippen absteigst, alles in einer Höhe von über 100 Metern. Dies ist auch eine der besten Möglichkeiten, die Schönheit des Canyons und der Landschaft aus der Luft zu erleben.

Begib dich auf atemberaubende Abenteuer oder bestaune einfach die natürliche Schönheit des Cetina-Canyons. bild: Shutterstock

Eine der beliebtesten Aktivitäten in Omiš ist das Rafting auf der Cetina, ein Abenteuer, bei dem die Strecke mit Stromschnellen, Wasserfällen und versteckten Höhlen gespickt ist. Für diejenigen, die mehr Adrenalin suchen, wird Canyoning empfohlen, bei dem du durch den Fluss und die Stromschnellen wanderst, von Klippen springst und in natürlichen Flusspools schwimmst.

Der Cetina-Canyon bietet aufregende Aktivitäten wie Zipline, Rafting, Kajakfahren und Canyoning. bild: Shutterstock

Geopark Biokovo - Imotski-Seen

Der Geopark Biokovo - Imotski-Seen wurde kürzlich zum UNESCO-Geopark erklärt. Er umfasst das Biokovo-Gebirgsmassiv, das sich entlang der gesamten Makarska Riviera erstreckt und den Küstenstreifen vom Binnenland, insbesondere vom dalmatinischen Hinterland, trennt, das für seine große Anzahl von Seen und Quellen bekannt ist. Das Biokovo-Gebirgsmassiv wurde bereits 1981 aufgrund seiner außergewöhnlichen Geomorphologie und biologischen Vielfalt zum Naturpark erklärt.

Biokovo, Kroatiens majestätisches Gebirge, das über die dalmatinische Küste aufragt, ist ein Naturwunder, das für seine raue Schönheit und vielfältigen Ökosysteme bekannt ist. bild: Shutterstock

Biokovo ist ein schroffes und zauberhaftes Gebirge, das seinen Charme seiner Lage direkt neben der Küste und den Stränden verdankt, weshalb es oft als «Gebirge, das aus dem Meer auftaucht» bezeichnet wird. Der höchste Gipfel des Biokovo ist der Sveti Jure mit einer Höhe von 1.762 Metern, und auf dem Biokovo wirst du auch auf andere Aussichtspunkte stoßen, die unvergessliche Panoramablicke bieten. Einer von ihnen ist der Skywalk Biokovo, ein relativ neu erbauter Skywalk, eine halbkreisförmige Glasstruktur, die über den Rand der Klippe hinausragt und Ihnen den Eindruck vermittelt, zwischen den Wolken zu wandern. Mit über 40 Wanderwegen wird das Biokovo häufig von Wanderern und erfahrenen Bergsteigern besucht, und während des Aufstiegs wirst du sicherlich auf zahme Haustiere wie Esel oder Pferde treffen, die das Gebiet bewohnen.

Abenteurer werden von dem Netzwerk an Wanderwegen am Biokovo angezogen, das atemberaubende Panoramen der Küste und benachbarter Inseln bietet. bild: TB Central Dalmatia

Auf der anderen Seite des Biokovo befindet sich eine grüne Oase namens Zagora. Im Gebiet der Stadt Imotski sind wunderschöne Karstseen eingebettet, die atemberaubend sind. Der Blaue See zeichnet sich durch seine einzigartige blaue Farbe aus und befindet sich in einem tiefen Erdfall, der jedoch leicht über einen Wanderweg erreicht werden kann. Im Sommer ist dies ein beliebtes Ziel für Einheimische zum Schwimmen, und die Wassertiefe erreicht bis zu 90 Meter.

Der Blaue See ist ein faszinierendes Naturwunder, bekannt für seine atemberaubenden azurblauen Wasser und dramatischen Kalksteinfelsen. bild: Shutterstock

Der andere See heißt der Rote See, ein weltweites Naturphänomen, das seit Jahren Bewunderung und wissenschaftliches Interesse auf sich zieht. Er hat seinen Namen von den rötlichen Felsen, die ihn umgeben. Der See ist unzugänglich, daher kann man ihn nur von oben beobachten. Die Tiefe des Sees beträgt etwa 300 Meter, was nach Angaben von Wissenschaftlern der tiefste See Europas ist.

Der Rote See zeigt die geologischen Wunder des dalmatinischen Hinterlandes Kroatiens. bild: Shutterstock

Vis-Inselarchipel

Kroatiens wichtigster Trumpf ist jedoch seine zerklüftete Küste mit paradiesischen Inseln und Stränden. Angefangen von Ist über Brač, Hvar, Šolta bis hin zu den Elafiti-Inseln um Dubrovnik herum kann ein echter Abenteurer den ganzen Sommer damit verbringen, kroatische Meeresjuwelen zu erkunden.

Komiža bietet einen ruhigen Rückzugsort mit seiner zerklüfteten Küste, makellosen Stränden und charmanten Fischerdörfern. bild: Shutterstock

Natürlich sticht unter den vielen Inseln die Insel Vis hervor, die oft als die letzte mediterrane Oase bezeichnet wird. Dieser Name verdankt sich ihrer unberührten Natur ohne Verschmutzung, erhaltenen mediterranen Pflanzenarten und Düften, die den Körper und Geist entspannen und beruhigen. Hier wirst du auch den authentischen Geist Dalmatiens spüren, ohne Eile, ohne Stress, alles geht langsam, und die freundlichen Einheimischen beschäftigen sich größtenteils mit Fischerei und Landwirtschaft.

Der Strand Stiniva ist nur zu Fuß oder mit dem Boot durch eine enge Schlucht erreichbar. Bild: Shutterstock

In touristischen Broschüren und auf Portalen über Vis erfährst du, dass hier die Fortsetzung des legendären Musicals «Mamma Mia» gedreht wurde und dass einer der schönsten Strände der Welt, Stiniva, hier liegt. Der Vis-Inselarchipel-Geopark befindet sich jedoch auf der Liste der geschützten UNESCO-Geoparks. Der Vis-Inselarchipel umfasst die umliegenden Inseln und Klippen von Biševo, Jabuka, Palagruža, Sveti Andrija und Brusnik. Diese Inseln bestehen aus Millionen Jahre alten Felsen, die einen wahren geologischen Reichtum verbergen, und aufgrund der außergewöhnlichen Reinheit und Qualität des Meeres leben verschiedene Tierarten in der Gegend.

Der von der Hauptinsel Vis verankerte Archipel umfasst mehrere kleinere Inseln, wie zum Beispiel die Insel Biševo mit unberührten Stränden und einzigartigem Charme. bild: Shutterstock

Wenn du im makellos sauberen Meer schwimmen und den ganzen Tag in einer der schönsten natürlichen Oasen der Welt verbringen möchtest, kann der Ausflug über zahlreiche Touristenagenturen in den Inselstädten Vis und Komiža arrangiert werden.