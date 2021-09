Promotion

Melanie Winiger und Marco Fritsche über Geschlechterklischees

Im Rahmen des Diversity Engagements von Allianz Suisse stellten sich Melanie Winiger und Marco Fritsche dem Experiment « Voice Swap ». Mit Hilfe eines Stimmverzerrungsgeräts riefen sie bei diversen Unternehmen und Privatpersonen an, um zu sehen, ob sie je nach Stimmlage – männlich oder weiblich – anders behandelt wurden. Der Clou: Die Moderator*innen wussten jeweils selbst nicht, in welchem Geschlecht sie telefonierten. Im Interview erzählen sie uns, wie sie das Experiment erlebt haben, was sie daraus lernen konnten und wie sie Geschlechterklischees im Alltag wahrnehmen.

Mit welcher Erwartungshaltung seid ihr ins Projekt gegangen? Habt ihr euch im Vorfeld Gedanken gemacht, ob es Unterschiede geben könnte, je nachdem mit welcher Stimme ihr anruft?

MF: Ich habe mir vorgängig schon gedacht, dass je nach Thema eine Frauen- oder Männerstimme ein Vorteil sein könnte. All die Vorurteile, welche man anderen gerne vorwirft, hat man nämlich nicht selten selbst im Kopf. Ich habe schon ein wenig an meiner Weltoffenheit gezweifelt nach dem Experiment.

MW: Bei mir waren das auch klassische Klischees. Ich dachte, wenn ein Mann bei einer Autogarage anrufe, werde eher von einer gewissen Kompetenz ausgegangen.

Wurden eure Erwartungen diesbezüglich erfüllt?

MF: Nein, viele meiner negativen Erwartungen wurden nicht erfüllt. Ich musste mir eingestehen, dass ich wohl oft selber mehr Vorurteile mit mir herumtrage, als mir lieb ist. So unbefangen in Sachen Diversity wie ich dachte, bin ich dann wohl doch nicht.

Fiel es euch schwer zu erraten, mit welcher Stimme ihr gerade angerufen habt?

MW: Da lag ich eigentlich immer falsch. Vielleicht haben viele auch einfach meine natürliche Stimme für eine Männerstimme gehalten, das passiert mir nämlich häufiger. Also entweder war ich an diesem Tag komplett von der Rolle, oder es ist effektiv so, dass man hier nicht anhand der Geschlechter werten kann.MW: Da lag ich eigentlich immer falsch. Vielleicht haben viele auch einfach meine natürliche Stimme für eine Männerstimme gehalten, das passiert mir nämlich häufiger. Also entweder war ich an diesem Tag komplett von der Rolle, oder es ist effektiv so, dass man hier nicht anhand der Geschlechter werten kann.

MF: Das war mitunter das Krasseste, dass ich mich da in gefühlt 80% der Fälle vertan habe. Je nach Challenge dachte ich mir aufgrund der Reaktionen des Gegenübers, dass ich gut einschätzen könne, mit welcher Stimme oder Stimmlage ich gehört werde. Dem war aber nicht so.

Wie unterscheiden sich eure Erfahrungen aus dem Experiment von jenen im Alltag?

MW: Im Alltag habe ich es (die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, Anm.d.Red) schon viel derber zu spüren bekommen. Wenn man beispielsweise die Medien anschaut, so sieht man in der Schweiz grosse Unterschiede, wie mit Männern und Frauen umgegangen wird. Frauen werden dabei häufiger in Bezug auf ihr Umfeld betrachtet, während Männer als Individuen dargestellt werden. Daran sollte man noch stark arbeiten.

MF: Das fängt in der Wiege an. Aber die Unterschiede im Lebensalltag von Männern, Frauen und allen, die sich irgendwie dazwischen ansiedeln, müssen nicht zwingend ein Nachteil für die eine oder andere Gruppe sein. Sie aber zu ignorieren oder gar zu negieren, macht das Ganze sehr gefährlich.

Welche Schlüsse konntet ihr im Umgang mit euch aus dem Voice-Swap ziehen?

MW: Es ist eigentlich das dabei herausgekommen, was ich mir erhofft habe und woran ich auch fest glaube: Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Meiner Meinung nach gibt es nur Individuen, welche einen gewissen Charakter und Werdegang haben, um zu definieren wer sie als Individuum sind oder sein wollen. Gesellschaftliches Schubladendenken verhindert im Prinzip die Entwicklung jedes einzelnen Individuums.

Gibt es dabei auch etwas, das ihr auch im Alltag mehr beherzigen möchtet?

MW: Vielleicht noch etwas positiver zu sein. So kann ich jedes Mal mit neuem Elan und Zuversicht in eine Situation gehen. Wenn der Output dann negativ ist, dann ist das halt so, aber er kann genauso gut positiv werden.

MF: Ich habe es zu Melanie bereits scherzhaft gesagt: Es wäre jetzt wohl an der Zeit bei mir für eine Psychoanalyse oder -therapie. Denn so ganz frei von gesellschaftlich stereotypem Denken wie ich dachte, bin ich wohl doch noch nicht.

Über das Voice Swap Experiment

Gibt es den Frauen- oder Männerbonus heute noch? Dieser Frage sind Melanie Winiger und Marco Fritsche in einem einmaligen Telefonexperiment nachgegangen. Das Ergebnis: Ein unterhaltsamer Film, der doch zum Nachdenken anregt.